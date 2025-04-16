هيونداي تطلق STARIA الهايبرد رسميًا في مصر.. صور وتفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن الإطلاق الرسمي لسيارة هيونداي STARIA هايبرد الـMPV متعددة الاستخدامات.

وقال الوكيل المحلي إن طرح هيونداي STARIA هايبرد يعكس اتجاه الشركة لتوفير حلول نقل متطورة تجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا الحديثة التي تلبي تطلعات المستقبل.

الشكل الخارجي لسيارة هيونداي STARIA

يبلغ الطول الكلي للسيارة 5.255 مم، والعرض الكلي 1.970 مم، بينما يصل الارتفاع الكلي إلى 1.990 مم، وقاعدة عجلات تمتد إلى 3.275 مم.

يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 186 مم، وتأتي بخزان وقود بسعة 65 لترًا، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 7.5 لتر لكل 100 كم. أما بالنسبة للسعة التخزينية لصندوق الأمتعة، فهي تتراوح بين 117 و431 لترًا.

وتمتاز هيونداي STARIA بمحرك هايبرد قوي يوفر سعة لترية 1.6T-GDI HEV، متصل بناقل حركة 6 سرعات AT-HEV، مع أقصى قوة حصانية (hp) للموتور البنزين 158 / 5500، وأقصى قوة حصانية (hp) للموتور الكهربائي 72 / 1.700 - 2.600، وأقصى عزم حصاني مجمع (NM) 265 / 1.500 - 3.500.

القدرة والأداء في سيارة هيونداي STARIA

تتميز سيارة هيونداي STARIA بنظام توجيه MDPS (Motor Driven Power Steering) الذي يضمن تجربة قيادة سلسة ودقيقة؛ ونظام التعليق الأمامي، فهو من نوع Macpherson Strut، مما يعزز من ثبات السيارة وراحتها على الطريق. في حين يأتي نظام التعليق الخلفي بنظام Multi-Link.

تقنيات متقدمة للراحة والأمان

تتمتع سيارة هيونداي STARIA بمجموعة من الأنظمة التي تضمن أقصى درجات الأمان. تشمل السيارة وسائد هوائية أمامية، جانبية وستائرية ، بالإضافة إلى نظام مكابح مضادة للانغلاق (ABS).

وتوفر الرؤية 360° للسيارة صورة شاملة لمحيطها، كما تضم السيارة أيضًا نظام "تحذير النقطة العمياء" لتحذير السائق من المركبات في النقاط العمياء، كما تتميز بخاصية المحافظة على الحارة المرورية للحفاظ على السيارة ضمن المسار الصحيح.

التجهيزات الداخلية في سيارة هيونداي STARIA

تتمتع سيارة هيونداي STARIA بتجهيزات داخلية فاخرة ومريحة، حيث تأتي بعجلة قيادة مكسوة بالجلد مع خاصية التسخين. تضم السيارة فرش جلد للمقاعد وأعتاب داخلية من الكروم، مما يضيف لمسة من الفخامة للمقصورة.

كما تحتوي على مخرج كهربائي في صندوق الأمتعة وشاحن USB أمامي وخلفي لتلبية احتياجات الأجهزة الإلكترونية.

تتميز السيارة أيضًا بعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، ما يتيح للسائق ضبط وضعية القيادة بسهولة. أما بالنسبة للمقاعد، فهي مزودة بخاصية التعديل الكهربائي لكرسي السائق والراكب الأمامي.

تشمل السيارة أيضًا مقاعد بخاصية الاسترخاء في الصف الثاني، وتبريد للمقاعد الأمامية مع خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية. توفر السيارة ستائر خلفية لمزيد من الخصوصية والراحة أثناء القيادة.

التجهيزات الخارجية في سيارة هيونداي STARIA

تتميز سيارة هيونداي STARIA بتجهيزات خارجية متطورة، بدءًا من الجنوط الرياضية المتوفرة بمقاس 18 بوصة، مما يضيف مظهرًا رياضيًا وأنيقًا للسيارة.

تأتي السيارة أيضًا بمرايات تكهربائية الضبط، بالإضافة إلى مرايات كهربائية قابلة للطي والتسخين، مما يوفر راحة إضافية في الأجواء الباردة. تتضمن المرايات إشارات جانبية بتقنية LED لتعزيز السلامة والرؤية.

كما تتمتع السيارة بسبويلر خلفي مزود بإضاءة مرتفعة للفرامل بتقنية LED، مما يعزز من الأمان أثناء القيادة. وفيما يتعلق بالإضاءة فانها تدعم الإضاءة بتقنية LED المتوفرة في المصابيح الأمامية والاضاءة الأمامية التي تعمل طوال النهار (Daytime Running Lights)، مما يعزز من وضوح الرؤية، كما تشمل أيضًا إضاءة إرشادية وفوانيس خلفية، إلى جانب وحدة تحكم علوية توفر إضاءة إضافية للمقصورة.

وسائل الراحة في سيارة هيونداي STARIA

تتمتع سيارة هيونداي STARIA بمجموعة من وسائل الراحة التي تعزز من تجربة القيادة. تشمل السيارة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، مما يتيح للسائق تخصيص الأداء ليناسب مختلف الظروف.

كما تضم مثبت سرعة ذكي لضبط السرعة بشكل تلقائي بما يتماشى مع ظروف الطريق.

تتضمن السيارة حساس إضاءة وحساس مطر أتوماتيكي، مما يساعد في تحسين الراحة أثناء القيادة في ظروف الطقس المتغيرة. كما تتمتع بفتحة سقف بانورامية مزدوجة.

فيما يتعلق بأنظمة الترفيه، تحتوي السيارة على شاشة معلومات وترفيه بحجم 10.25 بوصة، تدعم برامج Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يسمح بربط الهاتف الذكي بسهولة.

توفر عجلة القيادة متعددة المهام تحكمًا مريحًا في العديد من وظائف السيارة، بينما يتيح نظام Bluetooth® الاتصال بالهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز النظام الصوتي بوجود 6 سماعات عالية الجودة ونظام صوت Bose، مما يوفر تجربة صوتية استثنائية داخل السيارة.

اقرأ أيضًا:

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك

التراجع مستمر.. انخفاض كبير بأسعار سوزوكي سياز المستعملة

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل