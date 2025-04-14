فيات مصر تعلن عن فئة جديدة من "تيبو" هي الأرخص.. تعرف على سعرها

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة "داينامكس أوتو" الوكيل الحصري لعلامة فيات التجارية في مصر، عن طرح نسخة جديدة من سيارتها تيبو السيدان العائلية في السوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.

ومن المقرر وفقًا للمعلن من الشركة عبر صفحتها الرسمية بـ(فيس بوك) أن تباع النسخة الجديدة من "تيبو" المزودة بناقل حركة يدوي بـ694.900 جنيه، لتصبح أرخص فئة تقدمها فيات لعملائها بمصر.

وقبل انضمام النسخة الأرخص، كانت فيات تيبو "المانيوال" تتوفر بسعر رسمي 780.000 جنيه، بينما النسخة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك تبدأ أسعارها من مليون و100.000 جنيه، ومليون و325.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لـ"فيات تيبو" بفئتيها مانيوال وأتوماتيك:

المحرك والأداء

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويتاح بالنسخة المزودة بناقل حركة يدوي من السيارة، ومحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان بالنسخة الأوتوماتيك.

تبلغ السرعة القصوى للنسخة المزودة بمحرك 1.4 لتر إلى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، بينما مع المحرك سعة 1.6 لتر تبلغ سرعتها القصوى 192 كم/س.

وتبلغ سعة خزان الوقود في كلا النسختين 45 لترًا.

المساحات والأبعاد

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

السلامة والأمان

تقدم تيبو بـ6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

الكماليات والتجهيزات

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

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