بـ1.3 مليون جنيه| ستروين تقدم نسخة خدمية من e-C3 الكهربائية (صور)

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة ستروين الفرنسية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات. عن إطلاق نسخة خدمية تحمل الاسم Van من سيارتها الكهربائية e-C3 الصغيرة.

وبحسب المعلن من الشركة الفرنسية ستطرح السيارة الجديدة بأسعار تبدأ من 22 ألف و800 يورو (مليون و328 ألف جنيه مصري) تقريبًا

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الخدمية e-C3 Van الجديدة تأتي بطول 4.02 متر وعرض 1.81 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 730 و1.220 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الخدمية على سواعد محرك كهربائي بقوة 113 حصانا، والذي تتضافر جهوده مع بطارية سعة 44 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 323 كلم.

ومع وظيفة الشحن السريع يتم شحن البطارية من 20 إلى 80% في غضون 26 دقيقة فقط.

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