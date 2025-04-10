نجار: ضخ 120 مليون جنيه بالسوق المصري خلال 2025 لدعم كوبرا الإسبانية

كتب - محمود أمين:

أعلن كريم نجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان جروب، عن ملامح الخطة التوسعية الجديدة التي تعتمدها الشركة لتعزيز حضورها في السوق المصري.

وقال نجار على هامش حفل الكشف الرسمي عن السيارة كوبرا تيرامار، إن طرح تيرامار يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية "كيان" المستمرة في توسيع نطاق علامتها التجارية، سواء عبر تقديم طرازات جديدة أو تدشين مراكز صيانة حديثة.

وأضاف أن الشركة استطاعت خلال العامين الماضيين تعزيز تنافسية علامة "كوبرا" CUPRA داخل السوق المحلي، ما مكنها من تحقيق مكانة متقدمة بين العلامات الفاخرة الأعلى انتشارًا.

وأشار رئيس كيان جروب إلى أن الخطة المستقبلية ترتكز على توسيع قاعدة الطرازات المعروضة بالإضافة إلى تطوير خدمات ما بعد البيع والصيانة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على رفع جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وفي إطار التوسعات المستهدفة، كشف نجار عن اعتزام "كيان جروب" ضخ استثمارات جديدة بقيمة 120 مليون جنيه خلال العام الجاري لزيادة عدد مراكز الصيانة الرسمية وتوسيع شبكة الموزعين المعتمدين لتغطي جميع المحافظات المصرية.

وأكد أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في قدرة الشركة على زيادة القوى العاملة لصالح العلامة التجارية إلى نحو 1.000 موظف، بتوفير 85 فرصة عمل جديدة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق طرازين جديدين من علامة كوبرا في السوق المصري، في خطوة تهدف إلى تنويع الخيارات أمام العملاء وتعزيز حضور العلامة ضمن شريحة السيارات الفاخرة عالية الأداء.

اقرأ أيضًا:

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك

التراجع مستمر.. انخفاض كبير بأسعار سوزوكي سياز المستعملة

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل