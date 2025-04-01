نمو مبيعات السيارات بمصر للشهر الثاني على التوالي في 2025

القاهرة - (مصراوي):

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن استمرار نمو المبيعات بالسوق المصري خلال شهر فبراير الماضي.

وبلغت مبيعات سوق السيارات بقطاعاته المختلفة "ملاكي - حافلات ركاب - شاحنات تجارية" وفقًا لـ"أميك" 10.656 وحدة مقارنة بـ10.126 وحدة في شهر يناير الماضي.

واستمر قطاع سيارات الركوب "الملاكي" في قيادة السوق لتحقيق أداء إيجابي، إذ بلغ مجمل مبيعاته في فبراير 8.148 سيارة بزيادة 542 سيارة عن شهر يناير.

يأتي ذلك فيما تراجعت المبيعات بقطاع حافلات الركاب "الأوتوبيسات" في فبراير حيث توقف المبيعات عند 616 وحدة مقابل 698 وحدة في يناير.

كما تراجعت مبيعات الشاحنات التجارية في شهر فبراير بشكل طفيف بعد أن توقفت عند 1801 وحدة مقارنة بـ1822 وحدة على أساس شهري.

ويتوقع خبراء أن يشهد سوق السيارات خلال العام 2025 الجاري استقرارًا ونموًا بشكل أكبر على مستوى المبيعات، معللين بانضمام عدد من العلامات التجارية والطرز الجديدة إلى السوق المحلي.

كان المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، قال إن تصنيع عدد من الموديلات الجديدة بمصر وتقديمها بأسعار متوازنة سيسهم في استقرار السوق خلال الأشهر المقبلة.

ولفت سعد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" إلى أن سوق السيارات سيشهد منافسة حقيقة مع طرح سيارات متعددة بأسعار تنافسية، وذلك بعد فترة كبيرة من زيادات الأسعار.

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