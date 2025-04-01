هل ارتفاع حرارة اسطوانة الغاز عند الـ"تفويل" خطر على السيارة؟

القاهرة - (مصراوي):

يتساءل الكثير من سائقي السيارات الذين حولوا سياراتهم حديثًا للعمل بالغاز الطبيعي، عن أسباب ارتفاع درجة حرارة اسطوانة الغاز عند إعادة ملئها بمحطات الوقود ومدى خطورة ذلك على السيارة.

ويعد ارتفاع حرارة الاسطوانة بحسب خبراء أمر طبيعي نظرًا للضغط الكبير الذي يتولد عند إعادة التزود بالغاز المضغوط، وتفقد الاسطوانة تلك الحرارة في غضون دقائق قليلة بانتهاء عملية التفويل.

وتعمل الدولة المصرية منذ سنوات على دعم وتشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، نظرًا لأثره البيئي النظيف ورخص أسعاره مقارنة بالبنزين والسولار.

ويترقب الشارع المصري خلال الأيام القليلة القادمة قرار لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية، والذي يقضي برفع أسعار بعض المشتقات البترولية بنسب متفاوتة.

ومع الاستعداد لرفع أسعار البنزين بمشتقاته، يتجه البعض نحو الغاز الطبيعي الذي يعد أرخص بديل للبنزين لتشغيل السيارات باختلاف أنواعها واستخداماتها.

وفيما يلي الخطوات التفصيلية لتحويل السيارة للغاز الطبيعي ومتوسط تكلفة التحويل:

خطوات التحويل

لا تخضع السيارة إلى أي تعديلات في نظامها الأساسي، فقط يتم تركيب (محبس التموين، المنظم، جهاز الحقن، عداد ضغط الغاز، خط ضغط الغاز العالي، مجموعة تصريف تسريب الغاز، أسطوانة الغاز، محبس الأسطوانة، قاعدة لتثبيت الأسطوانة، مفتاح تحويل الوقود من البنزين أو السولار للغاز، ومحبس غلق وقود البنزين).

ويجب عند التحويل التأكد من المختصين أنه تم توفير وسيلة حماية لدائرة الكهرباء بالسيارة، وصمامات التسرب الزائد والحماية من الضغط الزائد، ومحبس لإغلاق الأسطوانة لعزلها عن كامل السيارة.

المستندات المطلوبة

1- صورتان لبطاقة رقم قومي سارية.

2- صورتان من رخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.

3-إيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز - مياه" باسم مالك السيارة.

4-استمارة فحص مجانية، متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.

وفي حال أراد مالك السيارة تقسيط قيمة التجهيزات، يضاف إلى الشروط السابقة "ضامن"، ويجب أن يكون صلة قرابته بالمتعاقد من الدرجة الأولى، ويشترط أن يقدم صورة من بطاقته الشخصية وإيصال مرافق باسمه.

متوسط أسعار التحويل

تتراوح تكلفة تحويل السيارة للغاز الطبيعي 11.095 جنيه للسيارات الكربراتير، و12.190 لسيارات الدائرة المطورة، و14.220 لسيارات الإنجيكشن.

ويتفاوت سعر التحويل أيضًا وفقًا لنوع طقم التحويل وسعة اسطوانة الغاز.

ما الأضرار التي قد تصيب السيارة عند استخدام "الغاز الطبيعي"؟

على الرغم من اقتصادية "الغاز الطبيعي" المستخدم للسيارات، والذي يعادل المتر المكعب منه كفاءة لتر من البنزين أو السولار، إلا أن شبهات الإضرار بالمحرك ومنصة السيارة تلاحقه منذ أقرته الحكومة في عام 2006، فهل هذه الاتهامات حقيقة أم شائعات؟

يؤكد أحد خبراء السيارات أن "الغاز الطبيعي" له أضرار بالفعل عند استخدامه بشكل غير صحيح، تتمثل في تآكل أسطوانات المحرك والصمامات، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكبريت الناتجة عن احتراق الغاز مقارنة بالبنزين والسولار.

كما أن قدرة المحرك على السحب تقل عند استخدام الغاز الطبيعي بسبب انخفاض مستويات الكربون الملينة لأجزاء المحرك، بالإضافة إلى ثقل أسطوانة الغاز التي تصل إلى 100 كجم عند ملئها، ما يؤدي إلى مزيد من الضغط على المحرك، وبذلك يقل عمره الافتراضي.

إلا أن مسئولين أكدوا أن استخدام الغاز الطبيعي آمن على السيارات، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله عن أضرار الغاز على السيارات "مجرد شائعات".

كيف يمكن تجنب السلبيات المحتملة من استخدام الغاز الطبيعي؟

1- عند شراء سيارة جديدة أو إخضاع محرك السيارة لـ"عمرة" تجنب استخدام الغاز الطبيعي قبل قطع مسافة 5 آلاف كيلو متر.

2- عند بدء تشغيل المحرك استخدم البنزين أو السولار أولاً، ثم التحويل للغاز عند وصول المحرك إلى درجة الحرارة المناسبة.

3- قبيل إيقاف عمل المحرك يتم التحول كذلك للبنزين أو السولار لثوانٍ، ومن بعد يمكن إيقاف التشغيل.

4- لتقليل ثقل السيارة قدر الإمكان يمكن الاستغناء عن الأوزان غير الضرورية بالسيارة، لمعادلة الوزن القائم للسيارة والذي يتحمله المحرك عند الجر، أو طلب تركيب الاسطوانة المصنعة من الفيبرجلاس الأخف وزنًا عند التحويل.

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