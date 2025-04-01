ترامب عن زيادة الجمارك على هذه السيارات: "لا يهمني ارتفاع الأسعار"

القاهرة - (مصراوي):

تستعد السلطات الأمريكية لبدء تطبيق قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سيارات الركوب والشاحنات الصغيرة المستوردة من خارج الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز النفاذ في صباح الثاني من أبريل الجاري، والذي سيطال بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي كل الشركات التي لا تصنع السيارات أو قطع الغيار بالولايات المتحدة.

وقال دونالد ترامب ردًا على سؤال حول الرسوم الجمركية الجديدة إنه لا يبالي على الإطلاق إذا قرر صناع السيارات المستوردة زيادة الأسعار مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة.

وبحسب وكالة "بلومبرج" فقد أكد ترامب أنه لم ينبه على رؤساء شركات صناعة السيارات من رفع الأسعار، مضيفًا أن المستهلكين سيبدأون في شراء السيارات الأمريكية.

وأردف أنه يتمنى أن ترفع الشركات أسعار السيارات المستوردة، معللًا بأن ذلك سيدفع المستهلك الأمريكي لتفضيل شراء السيارة المصنعة محليًا وترك المستورد.

وتقدر تجارة وصناعة السيارات في السوق الأمريكي وفقًا لـ"بلومبرج" بنحو 240 مليار دولار، وتمثل السيارات المستوردة نحو 50 بالمئة من السيارات المباعة في 2024 والتي بلغ عددها 16 مليون سيارة.

وكان قرار ترامب تسبب في موجة غضب عارمة داخل مجتمع صناعة السيارات العالمي وأروقة الحكومات الأوروبية والآسيوية، وصلت إلى حد تهديد بعض المسؤولين بالرد على الحكومة الأمريكية.

ويتوقع خبراء أن تتسبب زيادة الجمارك على السيارات المستوردة في موجة من ارتفاع الأسعار بمعدل آلاف الدولارات، حيث قدرت "جيه بي مورجان" أن ترتفع الأسعار بنسبة 11% في المتوسط.

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