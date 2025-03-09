كتب - محمد جمال:

علق المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، على موجة التخفيضات والعروض التي يقدمها عدد من وكلاء العلامات التجارية بالسوق المحلي خلال شهر رمضان.

وقال سعد إن تراجع أسعار السيارات الجديدة بمصر سببه الأول دخول 4 سيارات مجمعة محليا بالفئة الاقتصادية للسوق، محدثة ثورة ومنافسة حقيقية بقطاع السيارات.

وأضاف في تصريح لـ"مصراوي"، أن انتعاش صناعة السيارات المجمعة محليًا سيسهم في المزيدًا من التخفيضات والعروض، مؤكدًا "العروض والتخفيضات التي نراها اليوم ليست مرتبطة بشهر رمضان فقط وهي مستمرة لما بعد ذلك".

وتابع سعد، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاضات والتراجعات بأسعار السيارات، شرط استقرار أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه.

وأشار أمين مصنعي السيارات، إلى أن السيارات المجمعة محليا أصبحت الأكثر توافرًا مقارنة بالسيارات المستوردة، الأمر الذي جعل وكلاء العلامات التجارية يرفعون شعار التخفيضات الأخيرة للبقاء والمنافسة بالسوق المحلي خاصة بالفئة الاقتصادية.

وعن سوق السيارات المستعملة أكد سعد، أن أسعار المستعمل ستنخفض رويدًا رويدًا، ولكن سوق المستعمل عكس الزيرو يحتاج مزيدا من الوقت للتراجع.

كان سوق السيارات المصري شهد موجة كبيرة من تراجع الأسعار منذ انطلاق شهر رمضان الجاري، والتي وصلت إلى أكثر من 20 سيارة جديدة بقيم تخفيض حتى 240 ألف جنيه.

تنوعت السيارات التي تراجعت أسعارها خلال الشهر الجاري بين سيدان عائلية وكروس أوفر خدمية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات.

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