لماذا تستهلك محركات بعض السيارات الزيت أكثر من غيرها؟

كتب - محمد جمال:

يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على السيارة ويساعد في عمله بكفاءة عالية، حيث يقوم الزيت بأداء العديد من الوظائف الهامة داخل المحرك، ومنها تزليق الأجزاء المعدنية داخل المحرك، وتنقيته من الشوائب والاتساخات، وخفض حرارة المحرك.

ويعد نقص زيت المحرك من المشاكل الشائعة التي يعاني منها مالكي السيارات، ففي بعض الحالات يكون هذا الاستهلاك طبيعيًا لكن في أحيان أخرى يشير إلى وجود مشكلة ميكانيكية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز علامات نقص زيت المحرك:

تصميم المحرك وطريقة عمله

بعض المحركات مصممة لاستهلاك كمية أكبر من الزيت أثناء التشغيل خاصة السيارات التي تعتمد على أداء رياضي عالي، فهذه النوعية من المحركات تحتاج تزييت إضافي لضمان عمل القطع الداخلية بسلاسة ويجعلها أكثر استهلاكًا للزيت مقارنة بين السيارات العادية.

القيادة القاسية

من بين أكثر العوامل التي لها دور كبير في زيادة معدل استهلاك الزيت هو "أسلوب القيادة"، فالقيادة العنيفة التسارع القوي والضغط المستمر على المحرك ينتج عنه ارتفاع درجة حرارة المحرك وزيادة احتراق الزيت.

نوع الزيت المستخدم

اختيار زيت غير مناسب أو لزوجة غير موصة بها ينتج عنها تسرب وتبخر الزيت خلال وقت قصير، مما يساهم في نقص الزيت بشكل ملحوظ.

تآكل الشنابر

عندما تبدأ حلقات المكابس "الشنابر" في التآكل، فإنها تفقد قدرتها على إحكام الغلق داخل الأسطوانة، مما يسمح للزيت بالتسرب إلى غرفة الاحتراق وحرقه مع الوقود ما ينتج عنه نقص زيت المحرك وظهور دخان أزرق من الشكمان.

تسرب الزيت من الجوانات

بمرور الوقت تتآكل جوانات محرك السيارة ما ينتج عنها تسرب الزيت خارج المحرك، وتعد هذه واحدة من أبرز الأسباب وراء نقص زيت المحرك.

مشاكل في صمامات التهوية

تعد مشاكل صمامات التهوية من ضمن أبرز أسباب نقص زيت المحرك، وصمام تهوية علبة المحرك (PCV) هي المسؤول عن إعادة تدوير الأبخرة الداخلية، وعند تعطله قد يؤدي إلى سحب الزيت إلى داخل غرف الاحتراق مما يسبب نقص زيت المحرك بشكل أسرع من المعتاد.

تبخر الزيت

خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير طبيعية قد ينتج عن ذلك زيادة تبخر الزيت داخل المحرك، مما يساهم في نقص زيت المحرك حتى وأن لم تظهر أي تسريبات أو مشكلات ميكانيكية واضحة.

عمر المحرك الافتراضي

محرك السيارة له عمر افتراضيي وكلما طال عمر المحرك زادت احتمالية استهلاك الزيت بسبب تآكل المكونات الداخلية، بينما المحركات القديمة تميل إلى فقدان الزيت بسرعة أكبر بسبب التسريبات والاحتراق الداخلي.

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