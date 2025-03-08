وفر أموالك ..نصائح للحفاظ على كاوتش السيارة لأطول فترة ممكنة

كتب- محمود أمين:

تعتبر الإطارات –الكاوتش- من أهم عناصر السيارة التي تساهم في تأمين القيادة الآمنة. فهي تلامس الطريق بشكل مباشر، مما يجعل الحفاظ عليها في حالة جيدة أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الإطار الجيد في أداء السيارة والراحة أثناء القيادة. من خلال بعض الإجراءات البسيطة، يمكنك تمديد عمر الإطارات وتقليل تكاليف الصيانة نستعرضها فيما يلي:

التحقق من ضغط الإطارات بانتظام

من أهم النصائح للحفاظ على الإطارات هي التأكد من أنها تحتوي على ضغط هواء مناسب. يجب أن يتم فحص ضغط الإطارات مرة شهريًا أو قبل الرحلات الطويلة. ضغط الهواء غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى تآكل غير متساوٍ للإطارات ويؤثر سلبًا على استهلاك الوقود.

تدوير الإطارات بشكل منتظم

تدوير الإطارات يعني تغيير مواقعها بانتظام لضمان تآكل متساوٍ. عادةً ما يتم تدوير الإطارات كل 10,000 إلى 12,000 كيلومتر. يساعد ذلك في منع التآكل غير المتساوي ويطيل عمر الإطارات.

القيادة بسلاسة

تجنب التسارع المفاجئ أو الفرملة الشديدة أو المناورات الحادة، حيث أن هذه العادات تؤدي إلى تآكل أسرع للإطارات. القيادة السلسة والهادئة تقلل من الضغط على الإطارات وتحافظ عليها لفترة أطول.

فحص محاذاة العجلات

تأكد من محاذاة العجلات بشكل صحيح. إذا كانت العجلات غير محاذية بشكل جيد، يمكن أن يتسبب ذلك في تآكل غير متساوٍ للإطارات ويؤثر على قيادة السيارة. يفضل فحص محاذاة العجلات كلما لاحظت وجود مشاكل في التوجيه أو اهتزازات غير طبيعية.

تجنب الحمولة الزائدة

حمل السيارة بأوزان ثقيلة أو أكثر من القدرة المقررة يمكن أن يضغط على الإطارات ويزيد من التآكل. تأكد دائمًا من عدم تجاوز الحمولة المسموح بها التي تحددها الشركة المصنعة للسيارة.

حافظ على نظافة الإطارات

تنظيف الإطارات بشكل دوري يساعد في التخلص من الأوساخ والزيوت التي قد تؤثر على جودتها. كما أن تنظيف العجلات يقلل من فرص تفاعل المواد الكيميائية مع المطاط وبالتالي يطيل عمر الإطارات.

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