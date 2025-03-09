للباحثين عن "السيدان".. 3 سيارات تراجعت أسعارها 100 ألف جنيه في أسبوع

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة وخاصة شهر "رمضان الكريم" حالة من الهدوء والاستقرار، نتيجة تباطؤ حركة البيع والشراء نسبيًا في هذه الوقت من العام.

وفي ظل التباطؤ، أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية عن جملة من عروض التخفيضات وصلت بأسعار بعض السيارات إلى أكثر من 200 ألف جنيه خصم من السعر الرسمي.

ومع توالي العروض واستمرار التخفيضات، تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن فرصة الشراء خلال الوقت الحالي، خاصة فئة السيدان العائلية والتي ترواحت التخفيضات عليها بين 75 إلى 100 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات 3 سيارات سيدان تراجعت أسعارها خلال الأسبوع الجاري.

بايك U5 Plus

تراجعت بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 بقيمة 75 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 800 ألف جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

جاك J7

انخفضت أسعار جاك J7 السيدان العائلية الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه للفئتين، وأصبح سعرها الجديدة يبدأ من مليون و20 ألف جنيه بدلًا من مليون و120 ألف. للفئة الأولى Deluxe، و مليون و70 ألف جنيه مقابل مليون و170 ألف للفئة الثانية Ultimate.

تعمل جاك J7 بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 150 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

وحصلت سيارة جاك على أنظمة أمان تتضمن ABS وEBD وESC للتحكم الإلكتروني في الثبات فضلاً عن مراقبة ضغط الإطارات TPMS ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

أتى ذلك بجانب وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا تزيد في الفئة الثانية لتغطي محيط السيارة بـ360 درجة بالإضافة لحساسات ركن أمامية ونظام دعم النقطة العمياء.

رينو تاليانت

تراجعت أسعار رينو تاليانت الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاريـ وأصبحت تبدأ أسعارها بعد التخفيض من 699 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو أصبح سعرها 799 ألف جنيه.

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