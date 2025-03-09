"الملاكي" يواصل دفع مبيعات السيارات في مصر نحو النمو

القاهرة - (مصراوي):

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن إجمالي مبيعات العلامات التجارية بالسوق المصري خلال شهر يناير الماضي.

وبحسب تقرير "أميك" فقد بلغ مجمل المبيعات خلال الشهر الأول من عام 2025 الجاري 10.126 وحدة مختلفة الاستخدامات والسعات والعلامات التجارية بنمو قدر بـ61% على أساس سنوي.

وواصل قطاع سيارات الركوب "الملاكي" قيادة السوق نحو النمو، إذ بلغ إجمالي مبيعاته 7.606 سيارة بنسبة نمو تقدر بـ58.2% مقارنة بمبيعات يناير 2024.

وشهد يناير الماضي أيضًا صعودًا بمبيعات الشاحنات التجارية حيث تم تسجيل 1.822 عملية بيع، بمعدل نمو يبلغ 93.2 بالمئة.

وارتفعت أيضًا المبيعات في قطاع حافلات نقل الركاب "الأوتوبيسات" مسجلة 698 وحدة مقابل 522 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويتوقع خبراء أن يشهد سوق السيارات خلال العام 2025 الجاري استقرارًا ونموًا بشكل أكبر على مستوى المبيعات، معللين بانضمام عدد من العلامات التجارية والطرز الجديدة إلى السوق المحلي.

كان المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، قال إن تصنيع عدد من الموديلات الجديدة بمصر وتقديمها بأسعار متوازنة سيسهم في استقرار السوق خلال الأشهر المقبلة.

ولفت سعد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" إلى أن سوق السيارات سيشهد منافسة حقيقة مع طرح سيارات متعددة بأسعار تنافسية، وذلك بعد فترة كبيرة من زيادات الأسعار.

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