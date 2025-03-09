جي إيه سي تقدم Aion UT الصغيرة بالأسواق لمنافسة هذه السيارات

برلين - (د ب أ):

تسعى شركة " جي إيه سي" (GAC) الصينية من خلال سيارتها Aion UT الكهربائية الصغيرة إلى سحب البساط من تحت أقدام الموديلات المنافسة مثل سمارت #1 وبي واي دي Dolphin وفولكس فاجن ID.2.

وتتمتع السيارة الكهربائية Aion UT الجديدة بتصميم أنيق وجذاب، وتأتي بأربعة أبواب وبطول 4.27 متر، وتمتاز بجسم منتفخ قليلا وكشافات بعدسات محدبة، مع باب خلفي هاتشباك.

رحابة داخلية

وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة برحابة كبيرة نظرا لطول قاعدة العجلات البالغ 2.75 متر، ولا تقتصر الرحابة على صف الجلوس الأول، ولكن يمكن للركاب البالغين الاستمتاع بحرية حركة كبيرة للركبة على المقاعد الخلفية أيضا.

وتتمتع السيارة الصينية بصندوق أمتعة بسعة حمولة تبلغ 440 لترا، ويمكن استعماله بشكل عملي على ثلاثة مستويات. كما تتمتع سيارة "جي إيه سي" الصغيرة بصندوق أمتعة ثان صغير تحت الغطاء الأمامي، والذي يكفي لتخزين كابل الشحن على الأقل.

ولكن الألوان والأشكال هنا تمتاز بتصميم أنيق للغاية، ولا يوجد هنا صندوق تابلوه معتاد للأدوات العادية، ولكن بدلا من ذلك ترتفع بين المقاعد طاولة جانبية صغيرة مع قاعدة شحن للهواتف الذكية، ويوجد أمامها رف للأشياء الصغيرة الأخرى.

وتبدو الأجواء مريحة للغاية في المقصورة الداخلية للسيارة، وقد تخلت الشركة الصينية عن جميع المفاتيح والأزرار تقريبا باستثناء بكرتين كرويتين على المقود، وبدلا من ذلك قامت شركة "جي إيه سي" بتجميع كل الوظائف على شاشة لمسية كبيرة ومسطحة، والتي تظهر بشكل أفقي على لوحة العدادات.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Aion UT الكهربائية على نفس منصة Skateboard المستخدمة في الموديل Aion V، وتشتمل على محرك أمامي بقوة 150 كيلووات/204 حصان.

ويمكن إعادة شحن بطارية السيارة Aion UT بقدرة 180 كيلووات، وبالتالي فإنها تمتاز بوظيفة الشحن السريع مقارنة بالموديلات الأوروبية، وتشتمل السيارة Aion UT على بطارية سعة 60 كيلووات ساعة تتيح مدى سير يصل إلى 430 كلم.

وعلى غرار معظم السيارات الصينية فقد تم ضبط السيارة Aion UT الكهربائية على وضع أكثر سلاسة، وتحد قواعد المرور الصينية السرعة القصوى حتى 120 كلم/س.

وتنطلق السيارة Aion UT الكهربائية برشاقة كبيرة ويمكن توجيهها بسهولة، حتى إذا كان الدعم القوي يأتي على حساب الدقة. وتمتاز المكابح بأنها غير محددة، ولكن يمكن للسائق تنظيمها.

وتتمتع السيارة الصينية بمستويات مختلفة لاستعادة طاقة الفرامل، وفي أقوى المستويات يكفي المرء رفع قدمه عن دواسة الوقود لكي يتم إبطاء السيارة بشكل ملحوظ، إلا أن تأثير الفرملة للمحرك الكهربائي ليس كافيا لإيقاف السيارة.

اقرأ أيضًا:

بعد انخفاض الزيرو.. كم يبلغ سعر تويوتا كورولا المستعملة

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

بعد ظهورها في مصر.. مواصفات وأسعار تسلا سايبر تراك 2024