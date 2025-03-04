بضمان الوكيل.. تويوتا فورتشنر SUV الكبيرة بـ2.7 مليون جنيه - تفاصيل

أقل من شهر على طرحها.. ارتفاع أسعار فيات 500X الجديدة بمصر

القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، خدمة "أوتومارك" لبيع وشراء واستبدال السيارات مستعملة بضمان الوكيل عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويتوفر في الوقت الحالي عبر موقع تويوتا إيجييبت على شبكة الإنترنت، مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع، ومن بينها سيارة "تويوتا فورتشنر" SUV العائلية الكبيرة.

وبحسب المعلن فإن السيارة تويوتا فورتشنر المطروحة للبيع موديل 2022 الفئة Smart، وقطعت منذ أول استخدام لها 1.998 كم أي أنها تندرج ضمن تصنيف "كسر الزيرو".

وتتاح النسخة المستعملة من تويوتا فورتشنر للبيع بسعر 2.700.000 جنيه، علمًا بأن أسعار موديل 2025 تبدأ من 3.400.000 جنيه.

تقول تويوتا إن السيارات المستعملة المعروضة للبيع عبر خدمة "أوتومارك" يتم تقييمها وفق 99 نقطة فحص لضمان سلامة السيارة وجودتها.

تويوتا فورتشنر Smart تعتمد على سواعد محرك مكون من 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان، وتعمل الفئة بنظام دفع 2X4.

يرتبط بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة، وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.

دعمت تويوتا سيارتها فورتشنر بعدد من أنظمة الأمان، منها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبيًا عند المنعطفات أو أثناء المناورة.

بالإضافة إلى نظام مساعد الفرامل Brake Assist في حالة صعود المنحدرات Hill – start Assistant Control ونظام التحكم في الجر Traction Control "TRC" وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

وتشمل مزايا السلامة الأخرى لسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة على وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام.

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