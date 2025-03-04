أقل من شهر على طرحها.. ارتفاع أسعار فيات 500X الجديدة بمصر

القاهرة - (مصراوي):

أقرت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات الإيطالية في مصر، زيادة بأسعار السيارة 500X كروس أوفر الخدمية الجديدة في السوق المحلي.

وبحسب ما أعلنه الوكيل المحلي عبر صفحة الشركة الرسمية بموقع "فيسبوك" ترتفع أسعار فيات 500X بقيمة 50 ألف جنيه، وبذلك يصبح سعرها الجديد مليون و140 ألف جنيه.

ويأتي الإعلان عن زيادة سيارة فيات الجديدة، بعد أقل من أسبوعين على طرحها للمستهلكين بالسوق المصري، إذ قدمت في 18 فبراير الماضي بسعر مليون و90 ألف جنيه.

تعتمد فيات 500X الجديدة على منظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتتميز السيارة بمجموعة من أنظمة الأمان، من بينها نظام التحكم الديناميكي VDC، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مانع انزلاق الفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية وكاميرا وحساسات ركن أمامية وخلفية.

من الناحية التصميمية، تأتي فيات 500X بخمسة ألوان مختلفة، مع مظهر يجمع بين اللمسات الإيطالية الكلاسيكية والتحديثات العصرية، كما تتميز بمصابيح LED أمامية وخلفية وشبكة أمامية تحمل علامة فيات الجديدة.

أما المقصورة الداخلية، فتم تزويدها بشاشة ترفيه تدعم أنظمة أندرويد وأبل، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومقاعد مريحة، بالإضافة إلى تكييف هواء أوتوماتيك.

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