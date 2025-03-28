المستعمل يتراجع.. نيسان جوك موديل 2021 تباع بهذا السعر؟

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع بأسعار السيارات السيارات خاصة خلال شهر رمضان الكريم، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل بعد تأثرها بتراجع الزيرو.

تباع نيسان جوك موديل 2021 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 920 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لنيسان جوك المتاحة بالسوق المصري:

أداء المحرك

حصلت جوك على محرك 3 سلندر تربو سعة 1000 سي سي بقوة 115 حصان وعزم 180 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد.

الأبعاد والمساحات

بلغ طول نيسان جوك 4.2 متر منهم 2.63 متر لقاعدة العجلات بجانب عرض 1.8 متر وارتفاع 1.59 متر.

الأمان والسلامة

جهزت جوك قياسيا بأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات بجانب مراقبة ضغط الإطارات وحساسات للإضاءة وخلفية للركن مع كاميرا و6 وسائد هوائية.

بينما حصلت الفئة الثانية على حساسات ركن أمامية وللمطر ونظام الكبح الذاتي Auto Hold وفرامل يد كهربائية فضلا عن بعض وسائل دعم السائق كتحذير مغادرة الحارة المرورية ودعم النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية وفرامل تلقائية أثناء الطوارئ مع كاميرات 360 درجة.

التجهيزات

قدمت أولى فئات جوك بشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع خاصية الأوامر الصوتية وبدالات لتبديل السرعت خلف عجلة القيادة وومقاعد قماشية ومثبت سرعة بجانب مصابيح أمامية وخلفية LED وجنوط قياس 17 بوصة.

بينما زادت الفئة التالية بإضاءة داخلية محيطية وتسخين للمقاعد التي تجمع بين الجلد والقماش مع مقصورة ثنائية اللون وتكييف أوتوماتيكي ومنفذ USB خلفي مع مفتاح ذكي ووضعيات متعددة للقيادة ونظام BOSE الصوتي الذي يضم 8 سماعات بدلا من 4 في الفئة الأقل وحصلت الفئة الثالثة على جنوط قياس 19 بوصة وفرش داخلي باللون الأبيض.

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