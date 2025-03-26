أسعار ومواصفات هيونداي سانتا في 2025 الجديدة

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، سيارتها سانتا في "Santa Fe" الرياضية متعددة الاستخدامات بفئتين من التجهيزات خلال شهر مارس 2025 من العام الجاري.

تبدأ أسعار Santa Fe موديل 2025 الجديدة من 3 مليون و350 ألفا جنيه للفئة الأولى Executive RWD، والفئة الثانية Calligraphy AWD سعرها 3 ملايين و900 ألفا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات هيونداي سانتا في الجديدة:

تتميز هيونداي سانتا في الجديدة بتصميمها الجريء والعصري الذي يجمع بين الأناقة والقوة، السيارة تأتي بطول يبلغ 4.83 متر، مما يوفر مساحة واسعة داخل المقصورة تتناسب مع احتياجات العائلات الكبيرة.

كما تتمتع السيارة بسعة صندوق حقائب تصل إلى 725 لترًا، ما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة والعائلية.

من أبرز الإضافات التي قدمتها هيونداي في هذا الإصدار الجديد هو تقديم النسخة الهجينة، والتي تتألف من محركين. الأول محرك احتراق يعمل بالبنزين، والثاني محرك كهربائي، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات.

وعلى الرغم من أن هيونداي لم تعلن بعد عن جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بهذه النسخة الهجينة، إلا أنها وعدت بقوة إجمالية تصل إلى 195 كيلووات/265 حصان، مع مدى سير كهربائي يصل إلى 60 كيلومترًا دون الحاجة إلى استخدام البنزين. هذا يضع سانتا في في طليعة السيارات الصديقة للبيئة في فئتها.

لم تكتفي هيونداي بتقديم تقنيات متطورة في مجال المحركات فقط، بل انتقلت هذه التقنيات إلى المقصورة الداخلية للسيارة. فقد أعلنت الشركة عن تجهيز المقصورة بموضع حفظ مزود بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، وهي تقنية مبتكرة تهدف إلى تطهير الهواتف الذكية من الجراثيم والبكتيريا. هذه الميزة تضيف بعدًا جديدًا لراحة وأمان المستخدمين، خاصة في ظل الظروف الصحية العالمية الحالية.

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