رئيس نيسان الجديد: سوف نتحرك بسرعة لإنتاج سيارات تباع بحق

طوكيو - (أ ب):

قال الرئيس التنفيذي المقبل لشركة السيارات اليابانية نيسان إنه عاقد العزم على تسريع اتخاذ القرارات للخروج بطرز جديدة تباع بحق.

وقال المكسيكي إيفان إسبينوسا (46 عاما) وهو رئيس تخطيط عمل لمدة عقدين في نيسان موتور، للصحفيين في تصريحات من المقرر إصدارها الأربعاء، أن ثقافة الشركات لدى نيسان "تفتقر إلى التعاطف" ويجب أن تتغير.

وأضاف في مركز نيسان التقني في مدينة أتسوجي على مشارف طوكيو "نحن بحاجة للعمل معا كفريق واحد. نحن بحاجة للعمل معا يدا بيد".

وعينت نيسان مؤخرا إسبينوسا رئيسا لها، ويدخل التعيين حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان، خلفا لماكوتو أوتشيدا.

واستقال أوتشيدا وهو الرئيس التنفيذي منذ 2019، بعدما توقعت الشركة خسارة للسنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار.

وأعرب إسبينوسا عن انفتاحه على إقامة شراكات بما في ذلك مع أطراف خارج صناعة السيارات، رغم أنه رفض تحديد الجهات.

وأنهت نيسان مؤخرا المحادثات مع منافستها اليابانية هوندا موتور لإقامة شركة قابضة مشتركة. وسوف يواصلان التعاون بشأن التطوير التكنولوجي.

ولاستعراض خطط تعافيها، عرضت نيسان مجموعة من طرزها التي سوف يتم طرحها على مدار العامين المقبلين للولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها من الأٍسواق، وبعضها نماذج.