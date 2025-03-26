ماذا تقدم أستون مارتن فانكويش Volante لتباع بـ22 مليون جنيه؟

لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة أستون مارتن الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الخارقة، عن إطلاق الموديل Volante الكابريو من أيقونتها Vanquish الرياضية.

وبحسب المعلن من الشركة البريطانية ستتوفر Vanquish الجديدة بأسعار تتخطى 400 ألف يورو (21 مليون و834 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن أيقونتها Vanquish Volante الكابريو تعتمد على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة سعة 5.2 لتر، والذي يزأر بقوة 614 كيلووات/835 حصان، بينما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 1000 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة المكشوفة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.4 ثوان، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 345 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Vanquish Volante ثنائية المقاعد بسقف قماشي يتم فتحه في غضون 14 ثانية وغلقه في غضون 16 ثانية حتى سرعة 50 كلم/س.