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هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة جديدة؟ "الشعبة العامة تجيب"

01:36 م الأربعاء 26 مارس 2025

أسعار السيارات - أرشيفية

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كتب - محمد جمال:

أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تخفيضات أسعار السيارات الأخيرة لها أكثر من سبب أبرزها حالة الركود التي يعاني منها السوق المحلي بالآونة الأخيرة.

وأضاف شرباص في تصريح لـ"مصراوي" أن ركود السيارات بمصر ضرب مختلف الفئات سواء كانت الاقتصادية أو المتوسطة أو الفاخرة، ما دفع العديد من وكلاء العلامات التجارية إلى الإعلان عن تخفيضات وعروض "كاش باك" بهدف تحريك السوق وإنعاش المبيعات.

وأوضح أن هناك عددا من وكلاء العلامات التجارية الذين خفضوا أسعار سياراتهم يبيعون حاليًا بسعر التكلفة أو أقل، متوقعًا "أن أسعار السيارات بالسوق اليوم هي فرصة للشراء، ولن تنخفض أكثر من ذلك والوقت مناسب جدًا للشراء".

واستكمل أن ثاني أكثر سبب وراء حالة الركود التي دفعت لتخفيض الأسعار، أن معظم المواطنين اليوم يضعون أموالهم في ودائع داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ما نتج عنه عدم توافر السيولة المالية للتداول والشراء.

وأردف نائب رئيس شعبة السيارات أن الفائدة المرتفعة على الإقراض لشراء سيارة سواء أكانت جديدة أو مستعملة، من الأسباب التي دفعت العديد من المواطنين للعزوف عن الشراء خلال الفترة الحالية.

وتوقع شرباص، إعلان المركزي تراجع نسب الفائدة تدريجيًا بدءًا من أبريل القادم، ما سيسهم بصورة كبيرة في دفع عجلة المبيعات مرة أخرى بالسوق المصري.

ولفت إلى أن السيارات المجمعة محليًا التي تم طرحها خلال الشهور الماضية، جعلت هناك منافسة قوية بالفئة الاقتصادية وجعلت هناك خيارات متنوعة بهذه الفئة لم تكن موجودة سابقًا

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