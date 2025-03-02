مظاهرات بجميع أنحاء الولايات المتحدة أمام أفرع شركة تسلا.. ما القصة؟

بوسطن - (أ ب):

تجمع متظاهرون أمام متاجر تسلا في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت احتجاجا على الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية، الملياردير إيلون ماسك، وجهوده الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي لدعم الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار رد الفعل المتصاعد في أمريكا الشمالية وأوروبا ضد دور ماسك المزعزع في واشنطن.

ويأمل منتقدو ترامب وماسك في تثبيط ووصم عمليات شراء تسلا، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية التي تعتبر أكبر شركة صناعة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومنذ أسابيع، نظمت الجماعات الليبرالية احتجاجات ضد تسلا في محاولة لتحفيز المعارضة ضد ماسك ووزارة كفاءة الحكومية التي أسسها، وتحفيز الديمقراطيين الذين لا يزالون محبطين من فوز ترامب في نوفمبر الماضي.

وقال ناثان فيليبس، عالم في مجال البيئة يبلغ من العمر 58 عاما من نيوتن، بولاية ماساتشوستس، وكان يحتج في بوسطن يوم السبت: "يمكننا الرد على إيلون". "يمكننا أن نلحق أضرارًا اقتصادية مباشرة بتسلا من خلال الظهور في صالات العرض في كل مكان ومقاطعة تسلا وإخبار الجميع ببيع أسهمهم وبيع سيارات تسلا".

ويتلقى ماسك التوجيه من ترامب لخفض الإنفاق الاتحادي وتقليص حجم القوة العاملة بشكل حاد، ويقول إن فوز ترامب منحه هو والرئيس تفويضا لإعادة هيكلة الحكومة الأمريكية.

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