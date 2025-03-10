تويوتا تطلق سيارة كهربائية رخيصة في الأسواق.. هذا سعرها

طوكيو - (د ب أ):

أطلقت شركة تويوتا موتور عملاق صناعة السيارات اليابانية، سيارتها الكهربائية bZ3X الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV متعددة الاستخدامات.

ووفقًا للمعلن من قبل الشركة اليابانية ستباع السيارة bZ3X الجديدة نظير سعر يبدأ من 15 ألف دولارا أمريكيا فقط، أي ما يعادل (

760 ألف جنيه مصري) بحسب سعر صرف اليوم.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الكهربائية bZ3X الجديدة تتوفر بنسختين؛ حيث تأتي النسخة الأولى مزودة ببطارية سعة 50.3 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 430 كلم.

أما النسخة الثانية من تويوتا bZ3X تأتي مزودة ببطارية سعة 67.92 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 610 كلم في ظروف القيادة العادية.

وتعتمد السيارة الكهربائية على سواعد محرك بقوة 204 حصان أو 224 حصان.

وعلى الرغم من سعر السيارة الرخيص، إلا أن المقصورة الداخلية تزخر بالتجهيزات العصرية؛ حيث تشتمل على شاشة لنظام الملتيميديا قياس 14.6 بوصة، مع شاشة لقائد السيارة قياس 8.8 بوصة. وتدعم كلا الشاشتين الاستعمال بالأوامر الصوتية.

وتشتمل باقة التجهيزات أيضا على مقود متعدد الوظائف، بالإضافة إلى 25 وظيفة لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).

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