7 سيارات هجين ومدي ممتد في مصر.. إحداها تقطع أكثر من ألف كم بخزان وقود

كتب - محمود أمين:

تشهد مصر في الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الاهتمام بسيارات الدفع الهجين ذات الأداء القوي والاستهلاك المنخفض للوقود، والتي يقطع بعضها أكثر من 1000 كم دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو شحن الكهرباء.

نستعرض خلال هذا التقرير 7 من هذه السيارات:

أيولوس هيوج

تأتي سيارة أيولوس الجديدة بمحرك هجين بسعة 1.5 لتر توربو، يعمل بتقنية متطورة توفر قوة تصل إلى 241 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 540 نيوتن متر،ما يمنحها أداءً قويًا وكفاءة ملحوظة.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، بينما يقدر معدل استهلاك الوقود بـ5.8 لتر لكل 100 كم.

تقدم السيارة الجديدة بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و695 ألف جنيه للنسخة القياسية، بينما يصل سعر النسخة مزدوجة اللون إلى مليون و745 ألف جنيه.

هافال H6

هافال H6 على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر توربو بقوة 147 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، ومحرك كهربائي يولد 174 حصانًا وعزم 300 نيوتن متر.

تبلغ القوة الإجمالية للنظام 239 حصان مع عزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر، ما يتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 160 كم/ساعة.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 5.2 لتر لكل 100 كم، مع مدى قيادة يصل إلى 800 كم.

تقدم السيارة من فئة واحدة مقابل مليون و 795 ألف جنيه

بايك BJ30

تصنف السيارة ضمن فئة الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بنظام دفع هجين مكون محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

فئة الهايبرد من سيارة بايك تقدم مقابل مليون و790 ألفا.

جيلي أوكافنجو

تعتمد أوكافانجو على نظام دفع هجين، مكون من محرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع محرك كهربائي EMS، بقوة 48 فولت، لتصل القوة الإجمالية إلى 190 حصان، وعزم الدوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع دفع أمامي للعجلات.

تقدم السيارة من فئة واحدة مقابل مليون و 769 ألف جنيه.

هيونداي سانتافي

تأتي في مصر بنسخة هجينة، والتي تتألف من محركين. الأول محرك احتراق يعمل بالبنزين، والثاني محرك كهربائي، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات. بقوة إجمالية تصل إلى 195 كيلووات/265 حصان، مع مدى سير كهربائي يصل إلى 60 كيلومترًا دون الحاجة إلى استخدام البنزين.

هيونداي سانتافي تأتي بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من ثلاثة ملايين و220 ألف جنيه، وبثلاثة ملايين و770 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

نيسان إكس تريل

سيارة الدفع الرباعي العائلية X-Trail بتقنية e-Power، من نيسان تعتمد على مفهوم السيارات الهجينة التي لا تحتاج لتوصيل الكهرباء، ولكنها ليست هجينة بمفهومها التقليدي، حيث يعمل محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

عززت نيسان التكنولوجيا بشكل كبير بمحرك متغير الضغط ونظام الدفع الرباعي "e-4force"؛ نظرًا لأن نظام الدفع بجميع العجلات AWD كهربائي بالكامل أيضًا.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تبدأ اسعار السيارة الرسمية من 2 مليون و200 الف جنيه وتصل 2 مليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

روكس 01

تقدم روكس 01 بنظام دفع يتكون من محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية تقدر بـ470 حصان، مضاف إليهما محرك بنزين بقوة 154 حصان لإمداد البطارية بالطاقة اللازمة.

وتعد روكس 01 واحدة من السيارات التي تعمل بتقنية (REEV) المدى الممتد، فهي قادرة على قطع مسافة تصل إلى 1.115 كم قبل الحاجة للشحن أو التزود بالوقود.

من المتوقع أن تقدم رسمياً ويتم الكشف عن الأسعار بالنصف الثاني من يناير 2025 الجاري.

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