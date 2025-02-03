مازدا تطلق سيارتها MX-30 الهجينة في الأسواق.. فيديو وصور

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طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة مازدا اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها MX-30 الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها MX-30 الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك فانكل بوقود البنزين سعة 0.8 لتر وبقوة 55 كيلووات/75 حصان، مع محرك كهربائي بقوة 125 كيلووات/170 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة الهجينة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.1 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 140 كلم/س.

وتتضافر جهود نظام الدفع الهجين للسيارة مع بطارية ليثيوم أيون سعة 17.8 كيلووات ساعة، وهو ما يتيح الوصول إلى مدى السير 85 كلم تقريبا.

وتخطف السيارة MX-30 الجديدة الأنظار إليها بملامحها الجذابة، التي تتمثل في المقدمة الهجومية مع الكشافات النحيفة والقسمات الحادة على خط الكتف والأبواب المتقابلة، بينما تسع السيارة ما يصل إلى 1.155 لترا من الأمتعة.

وتزخر المقصورة الداخلية بمواد معاد تدويرها وبعدادت رقمية ومفهوم استعمال غير تقليدي وشاشة Head-up وشاشة قياس 10.25 بوصة لنظام الملتيميديا وشاشة أخرى لمسية على الكونسول الأوسط مع ظهور خاص للتجهيزات الجلدية لإضفاء لمسة من الفخامة على السيارة.

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