جاك الصينية تطلق عائلة السيارات Aion الكهربائية في الأسواق

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة جاك الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق عائلة السيارات Aion الجديدة، والتي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الصينية أن عائلة السيارات Aion الجديدة تضم الطراز Aion V، الذي ينتمي إلى أعلى الفئة المدمجة من موديلات الـSUV الرياضية.

والطراز Aion Y ينتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، بالإضافة إلى الطراز Aion UT من فئة الموديلات الصغيرة.

وتعتمد الطرازات الثلاثة على نظام دفع كهربائي يغطي نطاق قوة يمتد من 150 كيلووات/204 حصان إلى 165 كيلووات/224 حصان ميكانيكي.

وتتضافر جهود المحركات الكهربائية مع بطاريات بسعة تتراوح من 60 إلى 75 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى يتراوح من 430 إلى520 كلم.

وتتميز جميع الطرازات بمقصورة داخلية عصرية تشتمل على شاشة لمسية كبيرة مع قمرة رقمية خلف المقود، فضلا عن خلو السيارة من الأزرار والمفاتيح، كما تتمتع الطرازات الجديدة برحابة كبيرة بفضل قاعدة العجلات الطويلة.

ومن المتوقع أن يظهر طراز Aion Y في عدد محدود من الدول خارج السوق الصيني، وستباع بأسعار لا تتجاوز 30.000 يورو، كما يتوقع أن يطرح طراز Aion V وهو أكبر موديل بالعائلة الجديدة بأسعار أقل من 35.000 يورو.

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