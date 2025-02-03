أسهم شركات السيارات الأوروبية الكبرى تتساقط أمام رسوم ترامب

القاهرة - (مصراوي):

يواصل الرئيس الأمريكية دونالد ترامب الضغط على أسواق المال والأعمال العالمية، لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي وعدد من دول آسيا وفي مقدمتها الصين.

وأعلن ترامب في أعقاب توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو أسبوعين، أنه سيفرض العديد من الرسوم الضريبية والجمركية على العشرات من السلع المستوردة ومن بينها السيارات.

وتسببت قرارات ترامب في تراجعات ملموسة بأسهم عدد من شركات السيارات الأوروبية الكبرى حيث انخفض سعر سهم بي إم دبليو بنسبة 4.8%، وسهم فولكس فاجن بنسبة 5.2%.

كما انخفضت أسهم مجموعة ستيلانتس بنسبة 4.9%، وتراجعت كذلك أسهم شركة مرسيدس بنز بنسبة 4% خلال التعاملات الصباحية الاثنين بالبورصة.

وبحسب مراقبون فإن التراجعات المسجلة بأسهم الشركات الأربع الكبرى قد تكون بداية لنزيف أكبر، وذلك في ظل استمرار سياسة ترامب على الأسواق.

وتسود مخاوف في الأسواق المالية من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم في الولايات المتحدة مجددا وتدمير الآمال في خفض أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن خبراء بمصرف "يو بي إس" الاستثماري الدولي، قولهم إنه ينبغي على المستثمرين الاستعداد لمرحلة من عدم اليقين المتزايد.

وسيكون لهذا تأثير أيضا على الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، حتى لو لم يكن الاتحاد الأوروبي بعد مستهدفا بعد من قبل سياسة الجمارك الأمريكية.

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