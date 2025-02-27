أحدث قائمة أسعار لـ"سيات" تشهد عودة أرخص سيارات العلامة بمصر

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كتب - محمد جمال:

كشفت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي لعلامة سيات التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار والتي شهدت عودة أرخص فئات سيارات العلامة الإسبانية موديل 2025 بالسوق المحلي.

وكانت السيارة إبيزا موديل 2025 تقدم حتى مطلع فبراير الجاري بفتين فقط من التجهيزات، قبل أن تعود الفئة "Reference" القياسية للظهور بالقائمة السعرية الجديدة، لتصبح أرخص سيارة تقدمها سيات في مصر.

وبخلاف عودة سيارة إبيزا، لم تشهد قائمة سيات بمختلف فئاتها وموديلاتها التي تتنوع بين هاتشباك وكروس أوفر أي تغيير سعري مقارنة بالقائمة السابقة.

ونستعرض فيما يلي أسعار سيارات سيات بمصر:

سيات إبيزا

تتوفر سيارت إبيزا هاتشباك موديل 2025 بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من مليون و120 ألف للفئة جنيه الأولى، والفئة الثانية FR سعرها مليون 320 ألف جنيه، و370 ألفًا للنسخة الاحتفالية.

سيات أرونا

تتوفر سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و370 ألف جنيه.

سيات ليون

تقدم سيات ليون الهاتشباك موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و625 ألف جنيه.

سيات أتيكا

تقدم سيات أتيكا 2025 الجديدة بقيمة تقدم بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و825 ألف جنيه، والفئة الثانية 2 مليون و25 ألف.

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