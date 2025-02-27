6 سيارات جديدة تنضم للسوق المصري في فبراير.. تبدأ من 630 ألف جنيه

تخفيض 240 ألف جنيه بأسعار ستروين C5 Aircross الجديدة حتى هذا الموعد

يوجو الصغيرة تقترب من العودة للأسواق بعد 16 عامًا من الغياب..صور

كتب - محمد جمال:

شهد شهر فبراير الجاري، انضمام 6 سيارات جديدة إلى السوق المصري، بعض تلك السيارات يطرح بمصر لأول مرة، والبعض الآخر ينضم إلى قائمة التجميع المحلي بعد أن كان يتوفر بنسخ مستوردة.

تنوعت السيارات التي انضمت للسوق المصري خلال الشهر الجاري بين SUV رياضية متعددة الاستخدامات وسيدان عائلية وكروس أوفر، كما أن بعضها يعتمد على منظومة احتراق داخلي والآخر يعمل بالطاقة الكهربائية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات الجديدة التي دخلت مصر هذا الشهر وأسعارها:

زيكر 001

تأتي زيكر 001 بنستخين من منظومات القوة، النسخة الاولي Long Range RWD بمحرك مثبت علي المحور الخلفي للعجلات، بقوة 272 حصان وتتسارع هذه النسخة من 0-100 كم/الساعة في 7.2 ثانية وتستطيع قطع مسافة تصل إلى 620 كم بالشحنة الواحدة.

أما النسخة الثانية Performance AWD تأتي بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 544 حصان و دفع كلي للعجلات لتتسارع هذه النسخة من 0-100 كم/الساعة في 3.8 ثانية فقط، وتستطيع قطع مسافة تصل إلى 594 كم بالشحنة الواحدة، تدعم زيكر 001 الشحن السريع بقوة 150 كيلو واط، والكافي للشحن من نسبة 10 إلى 80|% خلال 30 دقيقة فقط.

تأتي زيكر 001 بثلاث فئات من التجهيزات وهي:

أول فئة ستاندرد 2 مليون و700 ألف جنيه.

بريميوم بسعر 2 مليون و980 ألف جنيه.

فلاج شيب بسعر 3 مليون و300 ألف جنيه.

زيكر X

تأتي زيكر X الكروس أوفر الكهربائية بنسختين، النسخة الأولي Long Range RWD، والتي تأتي بمحرك واحد و دفع خلفي للعجلات بقوة 272 حصان و تتسارع من 0-100 كم/الساعة في 5.6 ثانية.

أما النسخة الثانية الأكثر قوة فهي Privilege AWD والتي تأتي بدفع كلي للعجلات و بقوة 428 حصان و تتسارع من 0-100 كم/الساعة في 3.8 ثانية، وتصل لسرعة قصوي 190 كم/الساعة و تستطيع قطع مسافة تصل الي 425 كم بالشحنة الواحدة، و ذلك من خلال حزمة بطاريات بسعة 69 كيلو واط/الساعة بكلا النسختين.

تدعم زيكر X أيضا الشحن السريع بقوة 150 كيلو واط و الكافي للشحن من نسبة 10 إلي 80% في 29 دقيقة فقط.

تأتي زيكر X بثلاث فئات من التجهيزات وهي:

أول فئة Premium سعرها 2 مليون و100 ألف جنيه.

بريميوم Flagship سعرها 2 مليون و250 ألف جنيه.

ڤولڤو XC90

قدمت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة ڤولڤو السويدية في مصر، عن إطلاق الموديل الجديد كليًا من ڤولڤو XC90، التي تأتي بمجموعة من التحديثات التصميمية والتكنولوجية.

تقدم فولفو XC90 في مصر بمحرك بنزين سعة 1969 سي سي بتقنية هجينة خفيفة (48V Mild Hybrid)، يولد قوة 250 حصانًا عند 5400-5700 دورة/دقيقة، وعزم دوران 350 نيوتن متر بين 1800-4800 دورة/دقيقة.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، مع نظام دفع كلي (AWD) وناقل حركة أوتوماتيكي.

تقدم السيارة من فئة واحدة بسعر رسمي 5 ملايين و290 ألف جنيه مع ضمان 3 سنوات بدون حد أقصي للكيلومتر مع خدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات.

روكس 01

قدمت مجموعة نور الدين الشريف الوكيل المحلي لعلامة ROX بالسوق المصري، أحدث طرازاتها محليًا ROX 01 الـ SUV الرياضية التي تعمل بتقنية REEV خلال شهر فبراير الجاري.

تأتي روكس 01 الجديدة بمحرك 1.5 لتر تربو يعمل كمولد للكهرباء، و تتكون المنظومة الكهربائية من محركين كهربائيين و نظام دفع كلي للعجلات بقوة إجمالية 470 حصان، وعزم دوران 740 نيوتن متر، مع حزمة بطاريات بسعة 56 كيلو واط/الساعة والتي تستطيع السير لمسافة 235 كم بالشحنة الواحدة، وتقدم المنظومة بالكامل مدى سير يزيد عن 1100 كم و تنطلق من 0-100 كم/الساعة في 5.5 ثانية فقط.

ومن المقرر أن يعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية عن تفاصيل الأسعار والفئات خلال أياما قليلة.

إكسبينج G6

تقدم شركة راية أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "إكسبينج" Xpeng التجارية في مصر، سيارتها الكهربائية الجديدة G6 G6 الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم الجديدة في السوق المحلي لأول مرة.

تعتمد إكسبينج G6 الجديدة على محركات كهربائية تتراوح قوتها من 190 كيلووات (258 حصانًا) إلى 350 كيلووات (476 حصانًا)، ما يجعلها قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية، تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/س.

تقدم السيارة ببطاريات بسعة 66 أو 87.5 كيلووات، ما يتيح لها مدى سير يتراوح بين 470 و570 كم.

تأتي إكسبينج G6 الجديدة التي تقدمها شركة راية أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "إكسبينج" التجارية بمصر، بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و390 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ2 مليون و590 الف جنيه.

بروتون ساجا

قدمت شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، السيارة بروتون ساجا فيس ليفت السيدان الصغيرة المجمعة محليا بمجمع مصانع ESAF بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الشركة أن بروتون ساجا موديل 2025 الجديدة ستتوفر في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 630 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

اقرأ أيضًا:

بعدما حازت على لقب أرخص "سيدان".. من ينافس برتون ساجا في مصر؟

أرخص سيارة كروس أوفر جديدة مجمعة محليًا.. أسعار ومواصفات

خاص.. القصراوي تستعد لتصنيع جيتور X70 Plus في مصر منفردة