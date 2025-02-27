تخفيض 240 ألف جنيه بأسعار ستروين C5 Aircross الجديدة حتى هذا الموعد

6 سيارات جديدة تنضم للسوق المصري في فبراير.. تبدأ من 630 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة القصراوي للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة ستروين C5 Aircross الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 240 ألف جنيه.

وقال مصدر مسؤول في القصراوي جروب لـ"مصراوي" إن عرض التخفيض على C5 آير كروس موديل 2025 يبدأ من 27 فبراير الجاري ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

ووفقًا للوكيل المحلي، فإن ستروين C5 آير كروس تتوفر حاليًا بفئتين فقط من التجهيزات، الفئة Feel with panorama ويبلغ سعرها مليون و700 ألف جنيه بدلًا من مليون و940 ألف جنيه.

وتقدم الفئة Shine الأعلى تجهيزًا من C5 آير كروس طوال مدة التخفيض بسعر رسمي مليون و820 ألف جنيه مقابل مليونين و60 ألف جنيه سابقًا.

تعتمد ستروين C5 إيركروس على محرك مكون من 4 سلندر بسعة 1600 سي سي مع تربو قوته 165 حصان وعزم 240 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ودفع أمامي للعجلات.

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات Hill Start Assist مع مراقبة ضغط الإطارات ووسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي وحساسات ركن خلفية.

يزيد ذلك في فئة Feel الثانية ليتضمن حساسات ركن أمامية مع الخلفية.

بينما تقدم فئة Shine الأعلى تجهيزاً بكاميرات محيطية 360 درجة ونظام الركن الذاتي فضلاً عن تحديد النقطة العمياء وتجنب الانحراف عن الحارة المرورية والتعرف على الإشارات المرورية ودعم التوازن أثناء نزول المنحدرات.

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