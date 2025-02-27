نصائح مهمة لترتيب "شنطة" السيارة قبل السفر لتفادي الحوادث

برلين - (د ب أ):

ينبغي تحميل صندوق الحقائب بالسيارة وكذلك صندوق السقف بصورة صحيحة لتجنب انزلاق الأغراض أثناء الرحلات الطويلة، مما يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان القيادة.

وأوضح نادي السيارات "أوروبا" (ACE) أنه ينبغي تحميل جميع الأشياء والأغراض في صندوق السيارة بدون أية فراغات، حتى لا تتحرك هذه الأشياء أثناء عمليات الفرملة الشديدة أو مناورات تفادي السيارات.

قاعدة أساسية

وتتمثل القاعدة الأساسية في وضع الأشياء الثقيلة في الأسفل دائما وفي أقرب مكان من جدار المقعد الخلفي، أما الأشياء الخفيفة فيتم وضعها في الأعلى.

ونصح الخبراء الألمان باستعمال أحزمة الربط وشبكات الحقائب، والتي يمكن استخدامها مع الحلقات الموجودة في صندوق الحقائب، من أجل تأمين الحقائب والمتعلقات الأخرى في السيارة.

ومن الأمور المهمة أيضا أن تكون سلاسل الجليد وسترات التحذير ومثلث التحذير وطقم الإسعافات الأولية في متناول اليد دائما أثناء القيادة.

ومن القواعد الأساسية أيضا سحب غطاء الصندوق الخلفي فوق الحقائب، إذا كان هذا الغطاء موجودا ويمكن فرده فوق الأمتعة.

وفي حالة تحميل الأشياء وفوق المقاعد الخلفية أو حتى سقف السيارة، فعندئذ يجب استعمال الشبكة الفاصلة بين صندوق الأمتعة والمقعد الخلفي.

وتتوافر مثل هذه الشبكات وغيرها في متاجر الملحقات التكميلية للسيارات، وغالبا ما يمكن مواءمة الموديلات لكي تتناسب مع تصميم صندوق الأمتعة بالسيارة.

صندوق السقف

وإذا تم تحميل صندوق الأمتعة بالكامل ولا تزال هناك أغراض يجب حملها بالسيارة مثل ألواح التزلج على الجليد، عندئذ يمكن استعمال صندوق السقف.

وفي هذه الحالة يجب اتباع تعليمات الشركة المنتجة للسيارة فيما يتعلق بحدود السرعة القصوى والالتزام بالحد الأقصى لوزن صندوق السقف وحامل الأمتعة العلوي وكذلك أحمال السقف المسموح بها من قبل الشركة المنتجة للسيارة، والتي غالبا ما تكون مدونة في دليل تشغيل السيارة. وعند تحميل صندوق السقف يجب مراعاة التعليمات التالية:

التوزيع:

ينبغي توزيع الوزن بشكل متساوٍ لتجنب الضغط على جانب واحد، ويتم وضع الأشياء الثقيلة في الأسفل قدر الإمكان وبين القضبان العرضية لحامل السقف العلوي، ويتم وضع الأشياء الخفيفة في المقدمة أو المؤخرة. ولا يجوز وضع الأشياء الثقيلة للغاية في صندوق السقف مع ضرورة مراعاة أحمال السقف وحدود الوزن لكل موديل من صناديق السقف. وأشار الخبراء الألمان إلى أن حدود الوزن تتراوح بين 50 و75 كجم.

التأمين:

إذا لم يكن هناك نظام تأمين للأمتعة في صندوق السقف، فعندئذ يجب تغطية الأمتعة ببطانية وتأمينها بواسطة أحزمة شد، ويجب حشو المقدمة أيضا بواسطة جاكت أو بطانية، وهو ما يمنع تصادم الأشياء الحادة بصندوق السقف أثناء عمليات الكبح الشديدة، ويجب مراعاة أن يتم تحميل صندوق السقف بشكل كامل، وليس بشكل زائد عن الحد، ولا يجب استخدام القوة لغلق صندوق السقف الممتلئ بالكامل، ولا يجب أيضا استعمال أحزمة الشد، ولكن يجب تفريغ بعض المحتويات من صندوق السقف لكي يتم غلقه بصورة سليمة.

التحقق:

قبل الانطلاق بالسيارة يجب التحقق من ثبات صندوق السقف بشكل صحيح، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة ضغط هواء الإطارات وموائمة مستوى إضاءة الكشافات سواء كانت أوتوماتيكية أو يدوية، وعند قيادة السيارة مع اصطحاب صندوق سقف أو بدونه، فإن يجب عدم تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به للسيارة.

الالتزام بالسرعة:

يتعين على قائد السيارة مواءمة طريقة القيادة مع مركز الثقل المتغير؛ حيث يمكن أن يصبح الانعطاف بالسيارة أكثر خطورة، وعلاوة على أنه يجب الالتزام بحدود الوزن وقيود السرعة المحددة من قبل الشركة المنتجة للسيارة، ونصح الخبراء الألمان بعدم تخطي سرعة 130 كلم/س مع اصطحاب صندوق السقف.