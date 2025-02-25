رسميًا.. نيسان تطلق سيارتها Kicks الجديدة كليا بالشرق الأوسط

بعد التخفيضات الأخيرة.. ما أرخص سيارة تقدمها شانجان في مصر؟

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة نيسان اليابانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها "كيكس" Kicks الجديدة كليًا في أسواق الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Kicks الكروس أوفر تعد مثالا للابتكار والتنوع؛ حيث إنها تضع معيارا جديدا في فئتها بفضل تصميمها المتطور وتقنياتها الحديثة وأداء القيادة الديناميكي.

مقاعد "انعدام الجاذبية"

وقد تم تصميم نيسان Kicks الجديدة كليا لتجعل كل رحلة أكثر راحة وسلاسة ومتعة؛ فمن اللحظة، التي يجلس فيها السائق على مقاعد "انعدام الجاذبية" المبتكرة من نيسان سيشعر فورا بالراحة المخصصة للرحلات الطويلة، بينما توفر فتحة السقف البانورامية إطلالات رائعة على أفق المدينة.

ويعزز نظام مساعدة القيادة الذكي ProPILOT تجربة القيادة من خلال التسارع والكبح بسلاسة، في حين توفر الشاشة الرقمية المزدوجة قياس 12.3 بوصة إمكانية التنقل والاتصال بوضوح، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو" لضمان بقاء السائقين على اتصال بقوائم التشغيل والمكالمات بسلاسة.

تجربة ركن سلسة

وتقدم نيسان Kicks الجديدة كليا تجربة ركن سلسة في المساحات الضيقة، وذلك بفضل كاميرا بزاوية 360 درجة، التي توفر رؤية واضحة للمحيط، مما يساعد على ركن السيارة بدقة وراحة دون عناء.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك سعة 0ر2 لتر وبقوة 142 حصانا، وتتضافر جهوده مع ناقل الحركة المتطور "إكس ترونيك" من نيسان ليمنح السائقين تجربة قيادة مريحة واستجابة سلسة.

وتتوفر نيسان Kicks الجديدة كليا بأربع فئات، ألا وهي: S وSV و SV+ وSL؛ حيث صُمّمت كل منها لتلبية أنماط الحياة المختلفة.

ولحضور أكثر تميزا وتفردا على الطريق، تتوفر السيارة Kicks الجديدة كليا بـ 15 لونا جذابا، من بينها ستة خيارات ثنائية اللون.

اقرأ أيضًا:

بعد انخفاض الزيرو.. كم يبلغ سعر تويوتا كورولا المستعملة

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

بعد ظهورها في مصر.. مواصفات وأسعار تسلا سايبر تراك 2024

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق