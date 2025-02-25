هيونداي تكشف عن سيارتها "باليسيد" 9 راكب الجديدة.. صور

بعد التخفيضات الأخيرة.. ما أرخص سيارة تقدمها شانجان في مصر؟

سول - (د ب أ):

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية النقاب عن أيقونتها Palisade الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الـSUV الكبيرة، والتي توفر ما يصل إلى 9 مقاعد.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجيل الثاني من سيارتها Palisade يتمتع بمظهر مهيب بفضل المقدمة ذات البنية العريضة مع الكشافات العاملة بتقنية LED وشريط الإضاءة الممتد على المقدمة مع العجلات قياس 21 بوصة وقضبان السقف من الألومنيوم.

وتتمتع المقصورة الداخلية بأجواء مريحة وعصرية مع شاشتين قياس 12.3 بوصة وتصميم خاص للكونسول الأوسط ولوحة القيادة.

وتوفر السيارة العديد من التقنيات الحديثة مثل منفذ الشحن USB-C وحاملات الأكواب ولوحة شحن لاسلكية متعددة الوظائف، مع نظام إضاءة محيطي لخلق أجواء أكثر فخامة وراحة داخل السيارة.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو سعة 2.5 لتر، والذي يزأر بقوة 207 كيلووات/281 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 422 نيوتن متر. ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 10.3 لتر/100 كلم.

وتتوفر السيارة بنسخة بدفع هجين تصل قوتها إلى 246 كيلووات/334 حصان.

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