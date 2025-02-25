بعد عودتها جديدة بـ1.09 مليون جنيه| كم يبلغ سعر فيات 500x بسوق المستعمل

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كتب. محمود أمين:

قدمت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات التجارية في مصر، النسخة الأحدث من السيارة فيات 500X كروس أوفر الجديدة في السوق المحلي خلال شهر فبراير الجاري.

وأعلنت داينامكس أوتو أن فيات 500X الجديدة ستتاح بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.090.000 جنيه.

وبعد طرح النسخة الأحدث من السيارة، نستعرض أسعارها في سوق المستعمل والتي تتراوح أسعارها بين 800 – 950 ألف جنيه بحسب الحالة الفنية و التجهيزات.

يمكن التعرف على مواصفات السيارة من خلال الآتي:

فيات 500X مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي مع تربو بقوة 140 حصان وعزم 230 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بجاب ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات ودفع أمامي للعجلات.

فيات 500X تأتي بطول 4.24 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.57 متر مع عرض 1.78 متر وارتفاع يبلغ 1.62 متر.

500X تأتي بأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع منع الانزلاق ASR ومراقبة ضغط الإطارات ودعم التوازن عند صعود المرتفعات فضلاً عن المحافظة على الحارة المرورية و6 وسائد هوائية.

تأتي الفئة الأولى من السيارة بحساسات للإضاءة ومثبت سرعة، شاشة وسطية قياسها 5 بوصة تدعم نظام صوتي من 6 سماعات.

سوق المستعمل يوفر الفئة الثانية مع شاشة قياسها 6.5 بوصة تتصل بنظام صوتي Beats Audio ومقاعد جلدية ذات تحكم كهربائي وحساسات للمطر بجانب مصابيح أمامية زينون وفتحة سقف بانورامية.

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