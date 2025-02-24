إيطاليا تتهم كبار مصنعي السيارات الكهربائية بتضليل المستهلكين

القاهرة - (مصراوي):

فتحت السلطات الإيطالية، تحقيقًا موسعًا بشأن السيارات الكهربائية التي تصنعها شركات ستيلانتس متعددة الجنسيات وفولكس فاجن الألمانية وبي واي دي الصينية وتسلا الأمريكية.

وقالت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، في بيان، إن التحقيقات التي ضمت أكبر أربع شركات لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، تعنى بشأن المدى المعلن للسيارات.

وأوضحت أن المعلومات التي تفصح عنها هذه الشركات للزبائن قد تكون مغايرة للحقيقة، إذ تشير تقارير إلى أن السيارات تتراجع قدرتها مع البدء في شحن بطارياتها والاستخدام العادي للسيارات.

ونقل موقع "العربية دوت نت" عن مراقبة المنافسة أنها تعتقد أن الشركات المشمولة بالتحقيق لم تقدم معلومات وافية للمستهلكين عن القدرات الفعلية للسيارات قبل الشراء.

وتعقيبًا على التحقيق معها، قالت ستيلانتس في بيان إنها قدمت لسلطات التحقيق الإيطالية كافة البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة.

من جانبها صرح مسؤول من فولكس فاجن لوكالة فرانس برس الفرنسية أن المجموعة تتعاون بشكل تام مع سلطات التحقيق، مؤكدًا أنهم تم إبلاغهم بالتحقيق الذي تجريه هيئة المنافسة قبل أيام قليلة.

اقرأ أيضًا:

بعد انخفاض الزيرو.. كم يبلغ سعر تويوتا كورولا المستعملة

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

بعد ظهورها في مصر.. مواصفات وأسعار تسلا سايبر تراك 2024

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق