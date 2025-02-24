فولفو تطلق أيقونتها XC60 الجديدة بأسعار تبدأ من 3 ملايين جنيه.. صور

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ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة فولفو السويدية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، عن إطلاق أيقونتها XC60 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الـSUV متوسطة الحجم.

وبحسب المعلن من الشركة السويدية فإن XC60 الجديدة ستباع في أسواق الاتحاد الأوروبي بأسعار تبدأ من 57 ألف و390 يورو (ثلاثة ملايين و42 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن السيارة XC60 الجديدة تأتي ببعض الرتوش التصميمية على شبكة المبرد والمآزر الأمامية والخلفية، كما يتوفر للسيارة سقف بانورامي.

وحصلت المقصورة الداخلية على خدمات نظام ملتيميديا جديد مع شاشة لمسية قياس 11.2 بوصة وترتيب جديد على الكونسول الأوسط، بالإضافة إلى توافر العديد من مزايا الراحة مثل حامل الأكواب، فضلا عن نظام صوتي فائق من شركة Bowers & Wilkins.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، يتوفر للسيارة XC60 الجديدة برنامج دفع موسع يتألف من محرك بتقنية الهجين المعتدل Mild Hybrid بقوة 184 كيلووات/250 حصان، بالإضافة إلى اثنين من المحركات بتقنية الهجين Plug-in وبقوة 251 كيلووات/341 حصان أو 288 كيلووات/392 حصان مع نظام الدفع الرباعي.

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