نيسان قشقاي فيس ليفت الجديدة كليًا قريبًا بالسوق المصري

انخفاض أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة نيسان بمصر، لإطلاق السيارة "قشقاي" Qashqai الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV نسخة الفيس ليفت في السوق المحلي.

التصميم الخارجي والخارجي

تأتي نسخة الفيس ليفت من نيسان بتغيرات كبيرة من الناحية التصميمة والشكل الخارجي مع تطورات كبيرة في وسائل الأمان الخاصة بها، إلى جانب ترقيات تكنولوجية متطورة.

ظهرت نيسان قشقاي الفيس ليفت الجديدة بتصميم مختلف عن النسخة السابقة ويظهر ذلك بدءًا من الشبكة الأمامية التي تأتي بتصميم مميز يمنح السيارة مظهرًا أكثر شراسة وهجومية كما تم تحديث تصميم المصابيح الأمامية النهارية وأصبحت تمتد على طول غطاء المحرك، بالإضافة إلى وحدة إضاءة تعتمد على تقنية الـ LED لتوفير رؤية أكثر وضوحًا.

أما الصادم الأمامي لقشقاي فجاء بتصميم جديد مع خطوط حادة تعزز طابع السيارة الديناميكي، فيما جاءت المصابيح الخلفية بتصميم شفاف بشرائط إضاءة LED مما يمنحها مظهر أكثر تميز، مع جنوط رياضية مقاس 20 بوصة.

شملت التحديثات الداخلية عدة أجزاء على قشقاي الجديدة منها لوحة القيادة والكونسول الوسطي، كما جاءت المقصورة بمقاعد مصنوعة من الأقمشة الفاخرة والجلود الطبيعية مع إدراج عناصر ألكانتارا في الفئات الأعلى تجهيزًا.

منظومة محرك السيارة

تعتمد نيسان قشقاي على محركين الأول كهربائي بقوة 187 حصان مسئول عن تحريك العجلات الأمامية، والثاني بنزين هجين خفيف سعة 1.3 لتر، متوفر بقوتين 138 حصان مع ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات أو 156 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

أنظمة الأمان المتطورة

جاءت قشقاي الجديدة بمجموعة مميزة من أنظمة الأمان الحديثة في مقدمتها نظام التحذير من تشتيت السائق، فرامل الطوارئ المستقلة التي تعمل تلقائيًا عند اكتشاف خطر الاصطدام، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ، بالإضافة لخاصية تسجيل بيانات الحوادث، وإمكانية تخصيص إعدادات أنظمة مساعدة السائق ADAS.

كما تم تحسين جودة الكاميرات في نظام الرؤية الشاملة 360 درجة، ليشمل ميزة الرؤية أسفل السيارة Invisible-Hood View، إلى جانب رؤية جانبية بزاوية 200 درجة، وميزة التنبيه عند نسيان غلق السيارة، مع إمكانية غلقها عن بُعد عبر تطبيق الهاتف الذكي.

نظام معلوماتي متطور

حصلت نيسان قشقاي الجديدة على نظام معلومات ترفيهي جديد يعتمد على نظام التشغيل Android Automotive من Google، يوفر هذا النظام أكثر من 70 تطبيقًا مدمجًا، من بينها تطبيقات الملاحة مثل Waze وتطبيقات الموسيقى مثل Spotify، ويدعم هذا النظام التحكم الصوتي عبر المساعد الذكي من Google.

كما تدعم قشقاي الجديدة الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، كما حصلت السيارة على شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية متطورة توفر معلومات القيادة بشكل أكثر دقة.

اقرأ أيضًا:

بالتفصيل.. كيف تجدد رخصة سيارتك إلكترونيًا وتصلك إلى المنزل

زيكر X الكهربائية تقترب من الانضمام إلى السوق المصري

قبل وقف إنتاجها.. كيف تشتري بي واي دي F3 بقسط شهري 6 آلاف جنيه؟