زيكر X الكهربائية تقترب من الانضمام إلى السوق المصري

كتب- محمود أمين :

تستعد الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM) لإطلاق طرازات زيكر الكهربائية لأول مرة في السوق المصري، ومن المتوقع أن تكون السيارة Zeekr X الكروس أوفر واحدة من الطرز التي ستقدم لعملاء السوق المحلي.

تعتبر السيارة Zeekr X واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة الصينية بعدد من أسواق العالم، وهي سيارة كروس أوفر كهربائية تحت المدمجة.

تم إطلاق السيارة في أبريل 2023 وتعتمد على منصة SEA التي طورتها جيلي، والتي تهدف إلى توفير تجربة قيادة مستدامة. السيارة مزودة بمحركات كهربائية من شركة VREMTالتابعة لشركة جيلي.

تتوفر Zeekr X بنظام دفع خلفي مع محرك واحد أو نظام دفع رباعي مزدوج المحرك. النسخة ذات الدفع الرباعي تأتي بمحركين كهربائيين، وتنتج قوة تصل إلى 442 حصانًا مع عزم دوران 543 نيوتن متر، مما يمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية.

أما النسخة ذات الدفع الخلفي، فهي تأتي بمحرك واحد بقوة 272 حصانًا، ويصل مدى السيارة إلى 560 كم وفقًا لاختبارات CLTC، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.8 ثانية.

زودت السيارة ببطارية بسعة 66 كيلووات في الساعة من شركة CATL، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 512 كم CLTC.

تتضمن Zeekr X مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب. حيث تأتي السيارة مزودة بسبع وسائد هوائية، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية قابلة للتكيف مع وضعية الجالس لضمان حماية شاملة للركاب، بالإضافة إلى وسائد هوائية جانبية تمتد لتغطي المساحات الداخلية بشكل كامل.

أيضًا، تحتوي السيارة على أنظمة مساعدة القيادة الحديثة مثل، نظام إنذار ضد السرقة، أنظمة مساعدة السائق، المساعدة في التعرف على إشارات المرور، مساعد ركن السيارة الأمامي والخلفي، تنبيه حركة المرور الخلفية.

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