بالتفصيل.. كيف تجدد رخصة سيارتك إلكترونيًا وتصلك إلى المنزل

كتب - محمود أمين:

في خطوة تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، تقدم بوابة مرور مصر خدمة تجديد رخص السيارات إلكترونيًا، ما يتيح للمواطنين تجديد رخص مركباتهم دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

الخدمة توفر أيضًا ميزة استلام الرخصة في المنزل؛ في هذا التقرير توضيح لجميع التفاصيل حول خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا، بالإضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة.

خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة مرور مصر من خلال الموقع، يجب عليك إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا.

التحقق من الشروط

يُشترط أن تكون المركبة مرخصة تحت فئة "ملاكي" أو "دراجة نارية"، وألا تتجاوز سعة المحرك 2030 سي سي.

تأكد من تسديد جميع الرسوم والمخالفات المستحقة، بالإضافة إلى دفع التأمين، وذلك لإتمام عملية تجديد الرخصة إلكترونيًا.

الاستثناءات التي تمنع التوصيل إلى المنزل:

إذا كانت السيارة بحاجة إلى فحص فني أو كانت عليها قيود مثل حظر البيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني، لن تتمكن من توصيل الرخصة إلى المنزل.

اختيار طريقة استلام الرخصة

عند تقديم طلب تجديد الرخصة، سيكون لديك خيارين: إما استلام الرخصة من وحدة المرور أو اختيار توصيلها إلى عنوانك الشخصي.

إذا اخترت توصيل الرخصة، سيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل، ويمكنك متابعة حالة شحنتك عبر الموقع.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

-الرخصة السابقة للمركبة.

-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع عليه.

-شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"، والتي تحتوي على جميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

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