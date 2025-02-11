فولفو تطلق سيارتها EX90 الكهربائية الفاخرة بـ4.3 مليون جنيه.. صور

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة فولفو السويدية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، عن إطلاق سيارتها الكهربائية EX90 الفارهة الجديدة التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية.

وبحسب المعلن من الشركة السويدية، ستقدم السيارة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي بأسعار تبدأ من 83 ألف و700 يورو (أربعة ملايين و360 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة السويدية أن سيارتها الكهربائية EX9 الجديدة تأتي بطول 5.04 متر وقاعدة عجلات بطول 2.98 متر وارتفاع 1.75 متر. وتسع السيارة ما يصل إلى 7 مقاعد، بينما يسع حيز الأمتعة ما يصل إلى 1.955 لترا.

وتعتمد السيارة الجديدة على بطارية سعة 101 أو 107 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 614 كلم. وتتوفر السيارة بثلاث نسخ بقوة 279 حصان/490 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى أو 408 حصان/770 نيوتن متر أو 517 حصان/910 نيوتن متر.

وفي أفضل الحالات تتسارع السيارة البالغ وزنها الفارغ 2.8 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، في حين تصل إلى السرعة القصوى 180 كلم/س.

وأوضحت فولفو أن سيارتها الجديدة تقف على المنصة التقنية SPA2، كما تجعل باقة السلامة Volvo Safe Space Technology السيارة واحدة من أكثر سيارات فولفو أمانا عبر التاريخ.

وتشتمل الباقة على عرض محيطي 360 درجة وخمس وحدات رادار وثماني كاميرات و16 مستشعرا بالموجات فوق الصوتية ومستشعر Lidar مدمج في خط السقف لتوفير مدى رؤية يصل إلى 250 مترا بهدف التعرف على أصغر الأشياء حتى في ظل ظروف صعبة.

ويتوفر للسيارة باقة من التجهيزات الاختيارية مثل الإضاءة المحيطية ونظام الصوت الفائق وشاشة Head-up وشاشة لمسية قياس 14.5 بوصة والمقود الرياضي ووظيفة التدليك للمقاعد الأمامية والكشافات الخاصة والعجلات قياس 21 بوصة.

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