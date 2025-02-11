فولفو مصر تستعد للكشف عن سيارتها XC90 الجديدة.. تفاصيل

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة عز العرب، وكلاء علامة فولفو السويدية في مصر، لإطلاق الطراز المحدث من سيارتها XC90 موديل 2025، وهي ثاني عملية تجديد لهذا الطراز الذي يعد الأكبر في أسطول العلامة.

أحدث التحديثات في الطراز الجديد تأتي على مستوى التصميم الخارجي، حيث تم تعديل الشبك الأمامي ليكتسب مظهرًا عصريًا، إلى جانب تحديثات على المصابيح الأمامية التي تميزت بإضاءة نهارية بتقنية ليد محسنة.

كما تم تعديل المصد الأمامي ليتضمن فتحات تهوية عمودية جديدة، في حين أصبح مدخل الهواء السفلي يمتد بشكل أكبر مقارنة بالطرازات السابقة.

أما في الجهة الخلفية للسيارة، فقد احتفظت فولفو بتصميم المصابيح الخلفية التقليدي، إلا أن الشركة قامت بتحديث نمط الإضاءة لتمنح السيارة طابعًا أكثر حداثة.

وتبرز التعديلات الأكثر وضوحًا في داخلية السيارة، حيث شهد النظام الترفيهي تغييرات كبيرة. تم استبدال شاشة قياس 9 بوصة التي كانت تدعم النظام الترفيهي والمعلومات بشاشة جديدة تعمل باللمس بحجم 11.2 بوصة. هذه الشاشة أصبحت بارزة من لوحة القيادة وتتمتع بكثافة بكسلات أعلى بنسبة 21% مما يجعلها أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام.

فيما يخص النظام المعلوماتي والترفيهي، تم إضافة اختصارات للتطبيقات وعناصر التحكم لتسهل الوصول إلى الوظائف المفضلة بشكل أسرع. كما يمكن لركاب النسخة الهجينة التبديل إلى وضع القيادة الكهربائية بالكامل بضغطة زر واحدة فقط.

أضافت فولفو أيضاً تحسينات إضافية في عزل الصوت داخل المقصورة، تم أيضًا إعادة تصميم فتحات التهوية في لوحة القيادة، مع استخدام مواد معاد تدويرها.

وإضافة إلى ذلك، تم توسيع مساحة التخزين في الكونسول الوسطي، بما في ذلك إضافة حامل أكواب إضافي. كما تمت إعادة موقع لوحة الشحن اللاسلكي للهاتف خلف النفق المركزي.

فولفو تقدم سيارتها عالمياً بفئات هجينة، تتمكن من قطع أكثر من 69 كم باستخدام الطاقة الكهربائية فقط.

كما يمكن للسيارة الهجينة قطع أكثر من 800 كم مع خزان وقود كامل. مقارنة بالطراز السابق، فإن النسخة الحالية من XC90 الهجينة كانت قادرة على قطع مسافة 51 كم بالشحنة الكهربائية الواحدة.

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