وكالة أمريكية: شيري الصينية تتربع على عرش سوق السيارات المصري

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القاهرة - (مصراوي):

نشرت وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، تقريرًا عن أداء قطاع السيارات المصري خلال عام 2024 الماضي.

وكشفت الوكالة الأمريكية في تقريرها عن نمو مبيعات السيارات بأنواعها "ركوب - شاحنات - حافلات ركاب" في مصر خلال العام المنقضي بنسبة 6.4% مقارنة بمبيعات عام 2023.

وبحسب "F2M" فقد تصدرت شيري الصينية قائمة العلامات التجارية الأكثر توزيعًا للسيارات خلال 2024 بعدما سجلت معدل نمو بلغ 72.2%، متفوقة على نيسان اليابانية التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 6.5% لتفقد مركز الصدارة لأول مرة منذ سنوات.

وتقدم علامة شيري الصينية عبر وكيلها المحلي الحصري جي بي غبور أوتو، مجموعة من سيارات الركوب "الملاكي" المتنوعة والتي يتم استيراد بعضها وتصنيع البعض الآخر محليًا.

ويمكن من خلال الآتي الاطلاع على سيارات شيري المتوفرة بمصر وأسعارها:

شيري أريزو 5

تتوفر شيري أريزو 5 سيدان العائلية موديل 2025 المجمعة محليًا بثلاثة فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 655 ألف جنيه وحتى 725 ألف جنيه.

شيري تيجو 4 برو

تتاح شيري تيجو 4 برو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2025 المجمعة محليًا بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 880 ألف جنيه وحتى مليون و30 ألف جنيه.

شيري تيجو 7

تقدم شيري تيجو 7 الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2025 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 990 ألف جنيه وحتى مليون و75 ألف جنيه.

شيري تيجو 8

يقدم الوكيل المحلي لعلامة شيري الصينية السيارة تيجو 8 موديل 2025 الـSUV المجمعة محليًا بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و225 ألف جنيه وحتى مليون و280 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو

تتوفر شيري تيجو 7 برو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات المستوردة موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه وحتى مليون و460 ألف جنيه.

شيري تيجو 8 برو

تتاح شيري تيجو 8 برو الـSUV الرياضية سباعية المقاعد المستوردة والتي تعد أكبر سيارات العلامة في مصر، وتبدأ أسعارها من مليون و580 ألف جنيه وحتى مليون و790 ألف جنيه.

شيري EQ7

تعد شيري EQ7 السيارة الكهربائية الوحيدة للعلامة الصينية في السوق المصري، وتتوفر بفئة تجهيزات واحدة سعرها الرسمي مليون و790 ألف جنيه.

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