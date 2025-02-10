تعرف على أسعار هيونداي IONIQ 6 الكهربائية بمصر بعد استقرارها.. صور

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لشركة هيونداي في مصر، عن أحدث أسعار سيارات العلامة الكورية الجنوبية بالسوق المحلي خلال شهر فبراير الجاري.

واستقرت بحسب القائمة الجديدة، أسعار السيارة هيونداي IONIQ 6 سيدان الكهربائية موديل 2025 عند معدلاتها التي قدمت بها لأول مرة في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتتوفر هيونداي IONIQ 6 بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 2 مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى Connect plus، والفئة الثانية EXTREME بـ3 ملايين و150 ألف جنيه، والفئة الثالثة EXTREME بـ3 ملايين و350 ألف جنيه.

توفر سيارة IONIQ 6 الجديدة اعتمادًا على بطاريتها التي تأتي بقدرة 77.4 كيلوواط/ساعة مدى سير يصل إلى 614 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

تستطيع هيونداي IONIQ 6 أن تتسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في خلال 5.1 ثانية، فيم تصل سرعتها القصوى 185 كم في الساعة.

ويمكن أن يتم شحن بطارية سيارات هيونداي الجديدة حتى 80% بواسطة شاحن سريع خلال 18 دقيقة في المتوسطة.

تقدم هيونداي أيونيك 6 بشاشة معلومات وترفيه ثنائية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، مع شاشة معلومات السائق مقاس 12.3 بوصة، والتي تم دمج المجموعة الرقمية في شاشة واحدة للحصول على رؤية أوسع مع سهولة الوصول إلى جميع المعلومات الأساسية.

وتمتلك IONIQ 6 باقة من متقدمة من وسائل السلامة في مقدمتها 7 وسائد هوائية، نظام قفل التروس التفاضلي، نظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام الحماية من السرقة، ونظام تحذير مغادرة المسار.

كما يتوفر بالسيارة فرامل مانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الانزلاق، وتقنية دعم الفرامل، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام تحذير من الاصطدام الأمامي، ومانع اصطدام فرملة تلقائية.

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