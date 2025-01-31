هل تعود لادا "جرانتا" أرخص سيارة زيرو في مصر.. رئيس الشركة يجيب

كتب - محمد جمال:

قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، وكيل علامات بى واى دى ولادا وفورثينج، إن عودة لادا جرانتا لسوق السيارات المصري أمر في غاية الصعوبة وذلك في ظل عدم انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأَضاف سليمان في تصريح لمصراوي، أن العقوبات الغربية على روسيا منعت أفتوفاز المصنعة لسيارات لادا في روسيا من استيراد بعض المكونات من أوروبا التي كانت تستخدم في سيارات لادا.

وتابع رئيس الأمل، أن صعوبة عودة جرانتا لمصر، يأتي نتيجة صعوبة استئناف عمليات استيراد مكونات الإنتاج من مصنع أفتوفاز المالك لعلامة لادا في روسيا وعدد من الدول الأوروبية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار سليمان، أن مجموعة الأمل تبحث خلال هذه الفترة عن سيارة بديلة لتجميعها محليًا لتكون بديله لادا جرانتا الروسية، مضيفًا "ستكون في نفس الشريحة السعرية التي قدمت به جرانتا لتكون الأرخص في مصر".

وتوقف خط إنتاج لادا جرانتا منذ قرابة عامين في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من اضطراب في سلاسل الإمداد الخاصة بمكونات تصنيع السيارة بمصر خاصة بعد العقوبات الغربية على روسيا التي صعب من إمكانية استيراد مكونات الإنتاج من روسيا.

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