سألنا شات جي بي تي: ما أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر حاليًا؟

كتب - محمد جمال:

في تجربة لمدى قدرة تطبيق الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي "ChatGPT" التابع لشركة "Open AI" الأمريكية، على تقديم المشورة في قطاع السيارات، سألناه: ما هي أفضل السيارات المتاحة حاليًا في سوق المستعمل بمصر؟

وبالرغم من أن إجابات التطبيق الأمريكي كانت قريبة إلى حد بعيد من واقع السوق المصري، إلا أنه لم يكن دقيقًا في تحديد متوسط أسعار السيارات التي قام بترشيحها بين أفضل الخيارات التي يبحث عنها المصريين.

وفيما يلي ترشيحات "ChatGPT" لأفضل 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري اليوم:

تويوتا كورولا

تصدرت تويوتا كورولا موديلات 2015-2020 قائمة السيارات المستعملة وفقًا لما ذكره تطبيق شات جي بي تي، وعلل إجابته بأنها الأفضل لشهرتها وانتشارها في مصر بسبب اعتماديّتها الكبيرة وأداءها المميز وقطع غيارها المتوفرة بكثرة وبأسعار معقولة.

تباع تويوتا كورولا موديلات 2015-2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري من 800 ألف جنيه إلى مليون 150 ألف جنيه.

فيما كانت إجابة تطبيق شات جي بي تي بأن كورولا تبدأ من سعر تقريبي 350,000 جنيه للموديل 2016، وقد تصل إلى 500,000 جنيه للموديل 2020.

هيونداي إلنترا

حلت هيونداي إلنترا موديلات 2016-2020 ثانيًا بقائمة شات جي بي تي للأفضل بمصر، ويرجع ذلك وفقًا لإجابته بأنها واحدة من أكثر الطرازات الشعبية والاقتصادية في استهلاك الوقود وسعرها المناسب، كما أن قطع غيارها متوفرة وسهلة الصيانة وتعتبر خيارًا مفضلًا للكثيرين في السوق المصري.

تباع هيونداي إلنترا موديلات 2016-2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري من 740 ألف جنيه حتى 920 ألف جنيه.

أما شات جي بي تي قال إن متوسط أسعار السيارة يبدأ من 300,000 جنيه للموديل 2016، ويمكن أن تتراوح بين 400,000 و 500,000 جنيه لموديل 2020.

نيسان صني

تتواجد نيسان صني موديلات 2016-2021 بقائمة شات جي بي تي للأفضل، وأرجع ذلك بأنها السيارة الأكثر موثوقة وراحة، فضلًا عن تكاليف صيانتها المنخفضة والاقتصادية في استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للكثيرين.

تباع نيسان صني موديلات 2016-2021 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري من 430 ألف جنيه إلى مليون 600 ألف جنيه.

بينما أجاب تطبيق شات جي بي تي بأن صني تبدأ من سعر تقريبي 250,000 جنيه للموديل 2016، بينما يمكن أن تصل الأسعار إلى 350,000 جنيه لموديل 2020.

رينو لوجان

جاءت رينو لوجان موديلات 2017-2022 ضمن قائمة أفضل 5 سيارات مستعملة أظهرها تطبيق شات جي بي تي، معللًا بأنها أفضل السيارات الاقتصادية والمناسبة للعائلات بفضل حجمها الداخلي الواسع وصيانتها البسيطة مقارنة ببعض السيارات الأخرى.

تباع رينو لوجان موديلات 2017-2022 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري من 420 ألف جنيه إلى مليون 650 ألف جنيه.

فيما كانت إجابة تطبيق شات جي بي تي بأن لوجان تبدأ من سعر تقريبي 220,000 جنيه للموديل 2016، وقد تصل إلى 350,000 جنيه للموديل 2020.

ميتسوبيشي لانسر

جاءت ميتسوبيشي لانسر موديلات موديلات 2013-2019 ضمن قائمة أفضل 5 سيارات مستعملة أظهرها تطبيق شات جي بي تي، وأرجع ذلك كونها واحدة من أفضل السيارات بسبب أدائها الجيد في القيادة، فضلًا تصميمها العصري.

تباع ميتسوبيشي لانسر موديلات 2013-2019 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري من 640 ألف جنيه إلى مليون 790 ألف جنيه.

فيما كانت إجابة تطبيق شات جي بي تي بأن لانسر تبدأ من سعر تقريبي 270,000 جنيه للموديل 2016، ويمكن أن يتراوح بين 350,000 جنيه و 450,000 لموديل 2020.

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