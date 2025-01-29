بعد تقديم شيفرولية أوبترا الجديدة| نيسان صني تواجه منافسة قوية – مقارنة

مصر تجني رسميًا أول ثمرة من برنامج AIDP لصناعة السيارات

كتب - محمود أمين:

عادت شيفروليه أوبترا السيدان إلى السوق المصري بعد سنوات من الغياب، لكن بتصميم جديد وشكل مختلف تماماً، بصناعة محلية من خلال شركة جنرال موتورز مصر، المنصور للسيارات.

وبحسب الشركة المصنعة، ستقدم أوبترا الجديدة التي بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 725 ألف جنيه للفئة الأولى، و750 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وأصبحت أوبترا منافسًا مباشر لنيسان صني السيدان المصنعة محلياً والمقدمة من ثلاث فئات بأسعار تتراوح بين 695 و 795 ألف جنيه.

نتناول خلال هذا التقرير مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

منظومة الدفع

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

بينما تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات. تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

المساحات والأبعاد

تأتي أوبترا بطول 4,490 مم، العرض 1,695 مم، الارتفاع: 1,490 مم، قاعدة العجلات: 2,550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

بينما تأتي نيسان صني 2025 بطول 4,425 مم، وعرضها 1,695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة .

السلامة والأمان

تم تزويد "أوبترا" بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

بينما تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS.، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

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