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الشركات الأوروبية والأمريكية تدافع عن السيارات الصينية.. ما القصة؟

03:39 م الأربعاء 29 يناير 2025

صناعة السيارات - أرشيفية

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بروكسل - (د ب أ):

تتخذ شركات صناعة السيارات إجراءات قانونية ضد الرسوم الخاصة ،التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.

وإلى جانب تسلا وبي إم دابليو، تعتزم مرسيدس بنز الآن اتخاذ إجراء ضد الرسوم أمام محكمة العدل الأوروبية، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشركة الثلاثاء.

ولدى السؤال عن الدعوى القضائية التي ستقدمها تسلا، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نحن مستعدون للدفاع عن قضيتنا في المحكمة".

ومنذ نهاية أكتوبر تم الاضطرار إلى سداد ما يطلق عليه رسوم تعويضية مقابل السيارات الإلكترونية الواردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي. وتختلف الكمية على حسب الشركة المصنعة.

ويتم سداد 18.8% من قيمة كل سيارة كهربائية من شركة جيلي. وبالنسبة لتسلا يتم سداد 7.8%، أما بي إم دابليو فتبلغ النسبة 20.7 %.

ويتم فرض الرسوم بالإضافة إلى رسوم مفروضة بالفعل تبلغ 10%. ويشار إلى أن مرسيدس تعمل مع شركة جيلي بالصين.

بي إم دبليو مرسيدس بنز تسلا السيارات الكهربائية صناعة السيارات السيارات الصينية
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