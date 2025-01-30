تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا 2024

لندن - (د ب أ):

أظهرت بيانات جديدة أن تباطؤ التحول إلى السيارات الكهربائية ساهم في انخفاض إنتاج السيارات بالمملكة المتحدة.

وبلغ إجمالي إنتاج السيارات أكثر من 900 ألف سيارة خلال عام 2024، بانخفاض بنحو 12% مقارنة بعام 2023، حسبما قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن السيارات الكهربائية والهجينة تراجعت بنسبة 20%، حيث قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن ذلك كان متوقعا، مضيفة أن هذه السيارات مازالت تمثل أكثر من ثلث إنتاج السيارات.

وأوضحت الجمعية أن شركات صناعة السيارات أعلنت عن استثمار أكثر من 20 مليار جنيه إسترليني (9ر24 مليار دولار) في إنتاج السيارات الكهربائية خلال عام 2023، علاوة على 5ر3 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، لذلك فإن الانخفاض سيكون مؤقتا.

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