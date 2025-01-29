مؤشران مهمان عند شراء إطارات جديدة لسيارتك.. احذر تجاهلهما

برلين - (د ب أ):

أوصت مجلة السيارات "أوتو جازيته" عند شراء إطارات جديدة للسيارة بالاهتمام بمؤشرين مهمين، ألا وهما مؤشر السرعة ومؤشر قوة التحمل، واللذين يوضحان الأغراض، التي تم تصميم الإطارات خصيصا لها.

وأوضحت المجلة الألمانية أن مؤشر السرعة يشير إلى السرعة القصوى للإطار، التي يمكن القيادة بها بأمان.

وإذا كان المؤشر أعلى من المنصوص عليه في أوراق السيارة، فإن هذا يعني أن الإطار تم تصميمه لتحمل السرعات العالية، وهو ما لا يشكل أية خطورة أو مشكلة في التجهيز به بشكل عام.

أما مؤشر قوة التحمل فيشير إلى قوة التحمل القصوى للإطار على السرعات القصوى المحددة.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن المؤشر المرتفع لا يعني في جميع الأحوال أنه الخيار الأفضل؛ فقد يكون لذلك تأثير سلبي على راحة القيادة؛ حيث يتم تصميم هذه الإطارات بدرجة صلابة أكبر في الغالب.