أسعار ومواصفات إكسيد RX الجديدة المصنعة بمصر

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كتب - محمد جمال:

تقدم الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، سيارتها إكسيد RX الجديدة المصنعة بمصر وتنتمي لفئة الـSUV بفئتين من التجهيزات خلال شهر يناير الجاري.

وبحسب قائمة التسعير الرسمية تتوفر إكسيد RX الجديدة بأسعار تبدأ من 2 مليون 380 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 2 مليون 780 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إكسيد RX الجديدة:

تعتمد إكسيد RX على محرك 2.0 TGDI قوي يقدم قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر وناقل حركة DCT 7 سرعات مزود بتبريد زيت للدفع الأمامي والدفع الرباعي.

تأتي إكسيد RX مجهزة بتقنيات متعددة للراحة والترفيه أبرزها شاشة LCD مزدوجة بحجم 12.3 بوصة، ونظام صوتي متميز من "سوني" مع 14 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة.

تمتلك إكسيد RX أيضًا مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، نظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، ووسائد هوائية أمامية وجانبية.

تقدم إكسيد ضمانًا لسيارتها RX لمدة 7 سنوات بدون حد أقصي للكيلومترات، مع خدمة صيانة دورية كل 10.000 كيلومترًا.

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