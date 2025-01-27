جوديير تطلق إطارات تتعرف على حالة الطقس وتخبر السائق عند تلفها.. فيديو

أوهايو - (د ب أ):

أعلنت شركة جوديير الأمريكية المتخصصة في تصنيع وتطوير إطارات السيارات، عن تطوير تقنية إطارات ذكية لزيادة سلامة القيادة والحد من الحوادث.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن تقنية SightLine الجديدة تعتمد على مستشعرات وكاميرات السيارة لقياس ضغط هواء الإطار ومدى تآكله، مع تحليل حالة الطريق والطقس، وذلك لتحسين عملية الفرملة بحيث تتواءم مع جميع هذه الظروف عن طريق الفرملة المبكرة على الطرق الزلقة أو الموحلة.

وأظهرت نتائج الاختبارات أن تقنية SightLine يمكن أن تمنع الحوادث على سرعات تصل إلى 80 كلم/ساعة على الطرق الرطبة؛ حيث يتدخل النظام في وقت مبكر، مما يزيد بشكل كبير من السلامة.

كما تمثل التقنية SightLine الجديدة خطوة مهمة في الطريق نحو قيادة آلية أكثر أمانا.

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